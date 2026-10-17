Ayazağa'da kaybolan iki kişinin son anları kameralara böyle yansıdı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde meydana gelen selde kaybolan Haşim Ciritoğulları ve Ahmet Derin'e ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Kayıp kişileri arama çalışmaları sürerken, ailelerin umutlu bekleyişi devam ediyor.

SEL SULARINDA ARACA TUTUNMAYA ÇALIŞTI

Ahmet Derin'in sel sırasında bir araca tutunmaya çalıştığı anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Derin'in akıntıya karşı koymaya çalışarak araca tutunmak istediği görüldü.

Haşim Ciritoğulları'nın ise Seyrantepe'deki iş yerinden ayrıldığı anlara ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde Ciritoğulları'nın iş yerinden çıktığı anlar yer aldı.

"BABAMDAN 4 GÜNDÜR HABER ALAMIYORUZ"

Kayıp Haşim Ciritoğulları'nın oğlu Enes Ciritoğulları, babasından dört gündür haber alamadıklarını belirterek arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Enes Ciritoğulları, "Babamdan 4 gündür haber alamıyoruz. Çalışmalar hala devam ediyor. 4. günün sonunda başladı çalışmalar. Ama hala bir ümit, bir umutla bekliyoruz. Çalışmaları takip ediyoruz. Herhangi bir iz yok" dedi.

"GÖRENLERİN VE DUYANLARIN BİLGİ VERMESİNİ İSTİYORUZ"

Arama çalışmalarına kendilerinin de katıldığını anlatan Ciritoğulları, "Bugün Ayazağa başlangıcından dere köprüsünün altına kadar biz aradık. Gönüllü ekipler vardı, AFAD'ın ekipleri vardı. Dere çalışması yaptık. Köprünün Kağıthane tarafına giden tarafında da başka bir ekip arıyor şu anda" ifadelerini kullandı.

Kayıp kişilerin bir noktada sıkışmış olabileceğini belirten Ciritoğulları, "Sıkışabilme ihtimalleri var. Bir yere takılabilme ihtimalleri var. Ölü ya da diri cenazelerimizi istiyoruz. Üç kayıp şu an babamla birlikte. Bütün herkes kayıplarını arıyor. Görenlerin, duyanların tarafımıza bilgi vermesini istiyoruz" diye konuştu.