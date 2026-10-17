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        Haberler Gündem Ayazağa'da kaybolan iki kişinin son anları kameralara böyle yansıdı

        Ayazağa'da kaybolan iki kişinin son anları kameralara böyle yansıdı

        İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa'da meydana gelen selde kaybolan Haşim Ciritoğulları ve Ahmet Derin'in son görüntüleri ortaya çıktı. Derin'in sel sularında bir araca tutunmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken, Ciritoğulları'nın iş yerinden ayrıldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 18:07 Güncelleme:
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        Son görüntüleri ortaya çıktı

        İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde meydana gelen selde kaybolan Haşim Ciritoğulları ve Ahmet Derin'e ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Kayıp kişileri arama çalışmaları sürerken, ailelerin umutlu bekleyişi devam ediyor.

        SEL SULARINDA ARACA TUTUNMAYA ÇALIŞTI

        Ahmet Derin'in sel sırasında bir araca tutunmaya çalıştığı anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Derin'in akıntıya karşı koymaya çalışarak araca tutunmak istediği görüldü.

        Haşim Ciritoğulları'nın ise Seyrantepe'deki iş yerinden ayrıldığı anlara ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde Ciritoğulları'nın iş yerinden çıktığı anlar yer aldı.

        "BABAMDAN 4 GÜNDÜR HABER ALAMIYORUZ"

        Kayıp Haşim Ciritoğulları'nın oğlu Enes Ciritoğulları, babasından dört gündür haber alamadıklarını belirterek arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

        Enes Ciritoğulları, "Babamdan 4 gündür haber alamıyoruz. Çalışmalar hala devam ediyor. 4. günün sonunda başladı çalışmalar. Ama hala bir ümit, bir umutla bekliyoruz. Çalışmaları takip ediyoruz. Herhangi bir iz yok" dedi.

        "GÖRENLERİN VE DUYANLARIN BİLGİ VERMESİNİ İSTİYORUZ"

        Arama çalışmalarına kendilerinin de katıldığını anlatan Ciritoğulları, "Bugün Ayazağa başlangıcından dere köprüsünün altına kadar biz aradık. Gönüllü ekipler vardı, AFAD'ın ekipleri vardı. Dere çalışması yaptık. Köprünün Kağıthane tarafına giden tarafında da başka bir ekip arıyor şu anda" ifadelerini kullandı.

        Kayıp kişilerin bir noktada sıkışmış olabileceğini belirten Ciritoğulları, "Sıkışabilme ihtimalleri var. Bir yere takılabilme ihtimalleri var. Ölü ya da diri cenazelerimizi istiyoruz. Üç kayıp şu an babamla birlikte. Bütün herkes kayıplarını arıyor. Görenlerin, duyanların tarafımıza bilgi vermesini istiyoruz" diye konuştu.

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