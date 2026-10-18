Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi'ndeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Projede çalışmaların önemli bir aşamaya geldiğini belirten Bakan Uraloğlu, “Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattımızda fiziki ilerleme yüzde 50’yi aştı. 142 kilometrelik hattımızı saatte 250 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa ediyoruz. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu ile entegre olacağını belirten Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla Kayseri'nin yüksek hızlı tren ağına bağlanacağını ifade etti.

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Uraloğlu, “Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki YHT Garı'ndan başlayarak Kayseri'ye uzanacak hattımız sayesinde Ankara-Kayseri arasındaki demiryoluyla seyahat süresini 1 saat 45 dakikaya düşüreceğiz. Hattımızın hizmete girmesiyle vatandaşlarımıza hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sunacağız.” açıklamasında bulundu.

YERKÖY-KAYSERİ HATTINDA 5 İSTASYON YER ALACAK

Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı üzerindeki istasyonlara ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Yerköy'den başlayarak Şefaatli, Yenifakılı, Himmetdede ve Boğazköprü üzerinden Kayseri'ye ulaşacak hattımızla bölgenin demiryolu ulaşımını güçlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.

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Projenin yük taşımacılığına da katkı sağlayacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattımızda yılda 5,5 milyon yolcu ve 13.5 milyon ton yük taşınmasını öngörüyoruz. Projemizle şehirlerarası lojistik maliyetlerini azaltacak, ulusal demiryolu ağımızın kuzey-güney bağlantısını güçlendireceğiz.” dedi.

Hattın Orta Koridor üzerinde yer aldığına da dikkati çeken Uraloğlu, projenin Türkiye ile Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

25 ALTGEÇİT VE 91 MENFEZİN YAPIMINI TAMAMLADIK

Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, hat boyunca toplam 17 bin 329 metre uzunluğunda 15 tünel ve 6 bin 608 metre uzunluğunda 27 köprü inşa edileceğini belirtti.

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Uraloğlu, “Projemizde T1, T2, T3/4 ve T5 tünellerinin kazı çalışmalarını tamamladık. T1, T2 ve T5 tünellerinin kaplama imalatlarını da bitirdik. Ayrıca 25 altgeçit, 91 menfez ve bir üstgeçidin yapımını tamamladık. Diğer tünel, köprü, altgeçit ve üstgeçitlerde çalışmalarımız devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında 22 altgeçit, 29 menfez ve 14 üstgeçitte betonarme imalatlarının sürdüğünü, tünel kazıları ile köprü yapım çalışmalarına da devam edildiğini bildirdi.