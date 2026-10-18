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        Haberler Gündem Fon Kurulunun 6. toplantısı gerçekleştirildi

        Fon Kurulunun 6. toplantısı gerçekleştirildi

        6. Fon Kurulu Toplantısının ardından İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Tasfiye sürecinin başından bugüne; A1 Portföy Yönetim Şirketi A.Ş., Bulls Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. ve Pardus Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.'nin yönetimindeki 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45 binin üzerindeki kişiye toplam yaklaşık 40,8 Milyar TL tutarındaki ayni ve nakdi tasfiye işlemleri Ziraat Bankası tarafından tamamlanmıştır. Böylece tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 131'den 65'e düşmüştür." ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 19:04 Güncelleme:
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        Fon Kurulunun 6. toplantısı gerçekleştirildi

        İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "Altıncı Fon Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıklarımızın ilgili kurum ve kuruluşları katılmıştır. Önceki Fon Koordinasyon Kurulu kararlarına istinaden Sermaye Piyasası Kurulunca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayacak Kanun Teklifi, 14.10.2026 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmiştir.

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        Teklifin, önümüzdeki hafta Genel Kurulda görüşülmesi öngörülmektedir. Fon Koordinasyon Kurulu tarafından, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen mevcut kanun teklifinin yanı sıra, sermaye piyasalarında yapısal sorunların giderilmesi, düzenleyici ve denetleyici mekanizmaların güçlendirilmesi, yaptırım ve cezaların caydırıcılığının artırılması amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu’nda kalıcı ve kapsamlı değişiklikler öngören yeni bir taslak düzenlemeye ilişkin ilk değerlendirmeler gündeme getirilmiştir.

        Diğer yandan tasfiye sürecinin başından bugüne; A1 Portföy Yönetim Şirketi A.Ş., Bulls Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. ve Pardus Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.’nin yönetimindeki 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45 binin üzerindeki kişiye toplam yaklaşık 40,8 Milyar TL tutarındaki ayni ve nakdi tasfiye işlemleri Ziraat Bankası tarafından tamamlanmıştır. Böylece tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 131’den 65’e düşmüştür.

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        Ayrıca, SPK’nın 15.10.2026 tarihli Kararı ile, Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.’nin kurucusu olduğu fonlara ilişkin tasfiye işlemlerinin de, bu 3 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu fonlar için belirlenen esaslara tabi olmasına karar verilmiştir. Önümüzdeki hafta bu kapsamda, başta para piyasası fonlarında yer alanlar olmak üzere azami sayıda kişiye ödeme yapılması planlanmaktadır."

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