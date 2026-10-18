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        Haberler Dünyadan Hilary Swank 52 yaşında hamile kalmasına gelen tepkilere karşılık verdi

        Hilary Swank 52 yaşında hamile kalmasına gelen tepkilere karşılık verdi

        Hilary Swank, 52 yaşında üçüncü çocuğuna hamile olduğunu açıklamasının ardından gelen eleştirilere yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 12:23 Güncelleme:
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        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi

        Oscar'lı oyuncu Hilary Swank, üçüncü çocuğuna hamile olduğunu geçen hafta duyurmuştu. İş insanı eşi Philip Schneider ile üçüncü çocuğunu aralık ayında dünyaya getirecek olan 52 yaşındaki oyuncu, ileri yaştaki hamile kadınların karşılaştığı tepkilere değindi.

        Drew Barrymore Show'a katılan Swank, erkeklerin genellikle hayatlarının ilerleyen dönemlerinde, mercek altına alınmadan baba olduklarına, kadınlara ise tepki gösterildiğine işaret etti.

        "ERKEKLER AYNI TEPKİYİ ALMIYOR"

        "Kadınlar geç yaşta çocuk sahibi oldukları için çok fazla tepki alıyorlar. Ama erkekler almıyor. Bu ilginç" diyen Hollywood yıldızı, 37 yaşında yumurtalarını dondurduktan sonra, 2023 yılında 48 yaşındayken ikizleri Aya ve Ohm'u dünyaya getirdi.

        Programın sunucusu Drew Barrymore "Yani, tuhaf bir durum. Erkekler 80'lerinde bile çocuk sahibi oluyor. Bu lafın gelişi ya da şaka değil. Sen 40'larında çocuk sahibi oldun ve insanlar buna her zaman anlayış göstermedi" ifadesini kullandı.

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        Swank, Barrymore'a yaşlı ebeveynlerle ilgili duyduğu eleştirilerden birinin, çocukları nispeten küçükken ölebilecekleri olduğunu söyledi bir kadının kendisine yönelik eleştirisini şöyle aktardı:

        "Buna ne hakkın var? Çok yaşlısın ve çocukların büyüdüğünde sen yeterince genç olmayacaksın. Babam en sevdiğim kişiydi ve ben 20'lerimin başındayken vefat etti ve bu tam bir yıkımdı."

        Swank, babası Stephen Swank'ın 2021'de vefat etmesi nedeniyle bu hikayede kendinden bir parça bulduğunu söyledi. Oyuncu, "Babam dünyadaki en sevdiğim insanlardan biriydi, bu yüzden bu hikaye beni çok etkiledi. Ve kendi kendime, 'Hiç yaşamamaktansa, doğup en sevdiğim o kişiye sahip olmayı ve bunu deneyimlemeyi tercih ederim' diye düşündüm. İşte o kadının sözlerini bu şekilde algıladım" diye ekledi.

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        "ARTIK ÇOK DAHA SABIRLIYIM"

        Swank, geçen yıl verdiği bir röportajda, 40'lı yaşlarının başlarında ilk kez ebeveyn olmasıyla ilgili konuşurken, "Artık çok daha sabırlıyım. Çok daha anlayışlıyım. Zaten oturmuş bir kariyerim var, bu yüzden bölünmüş bir durumda değilim. Gerçekten onlara odaklanabiliyorum, onlarla birlikte olabiliyorum ve aktif bir ebeveyn olabiliyorum" demişti.

        DOĞUM ARALIK AYINDA

        Swank, üçüncü çocuğuna hamileliğini Instagram'dan duyurmuştu. Oyuncu, "Birçok kişi bir sonraki projemin ne olacağını soruyordu; bu proje aralık ayında çıkacak" diye yazmıştı. Swank ve eşi, iki yıllık bir ilişkinin ardından 2018'de evlenmişti.

        Swank, dokuz yıl evli kaldığı oyuncu Chad Lowe'dan 2006'da ayrılmıştı. Ayrıca profesyonel tenisçilikten finans danışmanlığına geçen Ruben Torres'la nişanlıydı, ancak 2016'da ayrılmışlardı.

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        İKİ OSCAR'I VAR

        Amerikalı oyuncu, 2000 yapımı 'Boys Don't Cry' filmindeki başrolüyle 25 yaşında ilk Oscar'ını kazandı ve ardından 2004 yapımı 'Million Dollar Baby' filmiyle ikinci En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını aldı.

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        #Hilary Swank
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