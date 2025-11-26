Habertürk
        Haberler Dünya Hong Kong'da yangın faciası: 2 bin daireli site yanıyor | Dış Haberler

        Hong Kong'da yangın faciası: 2 bin daireli site yanıyor

        Hong Kong'un kuzeyindeki Tai Po bölgesinde bir konut kompleksinin birçok yüksek katlı binasını saran büyük bir yangında dört kişi hayatını kaybettiği bildirildi. Bina kompleksinde 2 bin daire bulunuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2025 - 13:21 Güncelleme: 26.11.2025 - 13:21
        Hong Kong'da yangın faciası: 2 bin daireli site yanıyor
        Hong Kong'da bir yüksek katlı binalar kompleksinde yangın faciası yaşanıyor.

        Acil servis ekipleri yangını söndürmek için mücadele ederken, binalardan gri dumanlar yükseliyor. Yangın henüz söndürülebilmiş değil.

        Kamu yayıncısı RTHK, polise dayanarak, birkaç kişinin yanan kulelerde mahsur kaldığını, iki kişinin ise ağır yanıklar nedeniyle kritik durumda olduğunu bildirdi. Bazı itfaiye personeli de 31 katlı kuleleri saran alevleri söndürmeye çalışırken yaralandı.

        İnsanlar yakındaki bir üst geçitte toplanarak, bazıları bambu iskelelerle kaplı binalardan yükselen dumanı dehşetle izledi.

        İtfaiye Departmanı, binada hala mahsur kalanların sayısına ilişkin bir rakamın henüz bulunmadığını bildirdi.

        WangFuk Court, sekiz bloktan oluşan ve yaklaşık 2 bin konut biriminden oluşan bir konut kompleksi. Birkaç kulenin dış cephesinde bambu iskele bulunuyor. Hong Kong, inşaatlarda iskele olarak bambunun hala yaygın olarak kullanıldığı dünyadaki son yerlerden biri.

        Hong Kong Ulaştırma Bakanlığı, yangın nedeniyle Hong Kong'un iki ana otoyolundan biri olan Tai Po yolunun tamamının kapatıldığını ve otobüslerin başka güzergahlara yönlendirildiğini açıkladı.

