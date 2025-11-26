Meltem Kaptan ile Levent Can, bıçak sırtı rolleri canlandırdı

Türk sinema, tiyatro ve televizyon dünyasının unutulmaz isimlerinden biri olan Adile Naşit, canlandırdığı sevecen 'Anne' ve 'Teyze' rolleriyle sinemada silinmez bir iz bıraktı.

Dede mesleği tuluat sanatının mirasçısı olan Adile Naşit, küçük yaşlarda başladığı oyunculukta; Muammer Karaca Tiyatrosu ve Gazanfer Özcan - Gönül Ülkü Tiyatrosu'nda parladı. Sinema kariyeri, 1947'de 'Yara' ile başlasa da büyük çıkışını 1970'li yıllarda özellikle Arzu Film yapımlarıyla yaptı.

Selim Naşit - Adile Naşit

En ikonik rolü, 'Hababam Sınıfı' serisindeki öğrencilere kol kanat geren, koruyucu 'Hafize Ana' idi. Naşit; aralarında; 'Neşeli Günler', 'Bizim Aile', 'Gülen Gözler', 'Şaban Oğlu Şaban', 'Süt Kardeşler', 'Kibar Feyzo' ve 'Tosun Paşa'nın da bulunduğu 91 film ve 4 TV yapımında rol aldı. Ayrıca, 1980'li yılların başında yayınlanan, çocuklara masallar anlattığı 'Uykudan Önce' programıyla da özdeşleşti.

Hababam Sınıfı

Adile Naşit, oyunculuk gücü, kendine özgü üslubu, içten kahkahası, doğallığı ve abartısız mizahıyla kuşaklar boyu keyifle izlenen yapımlara büyük katkılar sağladı. O, sadece güldüren değil, aynı zamanda duygusal sahnelerde izleyicileri derinden etkileyebilen nadir yeteneklerdendi.

Adile Naşit'i bu kadar sevdiren ve farklı kılan en önemli özelliği, canlandırdığı karakterlerin Türk aile yapısındaki 'Büyük' figürü temsil etmesiydi. O 'Büyük figür'; sofraların başı, ailenin denge unsuru ve geleneksel değerlerin koruyucusu, evin düzenini sağlayan, küsleri barıştıran ve maddi zorluklara rağmen aileyi bir arada tutan kişiydi. Öyle ki mahallede benzer özelliklere sahip kadınlara, sakinleri tarafından 'Adile Teyze' diye seslenilirdi. Bizim mahallenin Adile teyzesi ise Durdane teyze idi... Aile Şerefi (1976) Adile Naşit, izleyicilerin gözünde, o rolleri canlandırmıyor, beyazperdeye adeta kendisini yansıtıyordu. Bunu da yaşam tarzıyla, söylemleriyle izleyiciler üzerinde bıraktığı samimiyet ve güvenle elde etti. Neşeli Günler (1978) O, tüm olumsuz şartlara rağmen her zorluğun üstesinden gelinebilecek bir neşe ve umut kaynağının sembolüydü. Gerek Türk sinemasının gerekse toplumun hafızası olarak; her ailenin doğal üyesi, herkesin doğal annesi, teyzesi, ablası ve arkadaşıydı. 1985'te 'Yılın Annesi' seçilmesi de, halkın kendisine verdiği bu eşsiz sevgi ve değeri gösterdi.

Toplumun 'Güzellik' kriterlerine uymadığı gerekçesiyle başlarda yeteneği görmezden gelinen Adile Naşit, ön yargılarla var olma mücadelesi verirken, diğer yandan 15 yaşında kaybettiği oğlu Ahmet'in tarif edilemez acısına rağmen azmin ve umudun insan vücudunda hayat bulmuş haliydi. Canlandırdığı karakterler neyse Adile Naşit oydu. Adile Naşit ne ise canlandırdığı karakterler oydu. Oh Olsun (1973) Adile Naşit'in meslektaşı olsun ya da olmasın izleyen herkese azim ve umut aşılayacak olan sinema filmi 'Adile Naşit', gösterime 5 Aralık'ta girecek. Film; izleyicilerle, BKM'nin (Beşiktaş Kültür Merkezi) kuruluşunun 30'uncu yılına yaraşır bir yapım olarak buluşacak. Sanatçı bir aileden gelen Adile Naşit, 17 Haziran 1930'da doğdu. Naşit, 11 Aralık 1987'de 57 yaşındayken bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. SOYAĞACI ♦ Dedesi... Kemanî Yorgo Efendi ♦ Anneannesi... Kantocu Küçük Verjin Küçük Verjin ♦ Babası... Tuluat ustası 'Komik-i Şehir' Naşit Özcan ♦ Annesi... Kantocu Amelya hanım Naşit Özcan - Amelya hanım ♦ Kardeşi... Oyuncu Selim Naşit Selim Naşit - Adile Naşit Çağan Irmak'ın yönettiği 'Adile Naşit', Adile Naşit'in hayatının merkezinde 1970 ve 1980'li yıllarda Türkiye'nin sosyal yaşantısını ve oyuncuların çalışma şartlarını gözler önüne serecek. Senaryosunu Nermin Yıldırım'ın yazdığı 'Adile Naşit'te; aralarında Münir Özkul, Kemal Sunal, Tarık Akan, Müjde Ar, Selim Naşit, Ayşen Gruda ve Kartal Tibet'in de olduğu ünlü oyuncuların çalışma anları da beyazperdeye yansıyacak.