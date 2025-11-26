Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın haberleri: Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltıyla biten şaka | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltıyla biten şaka!

        Aydın'da, bir kafede kız kardeşi 18 yaşındaki Eylül Ö.'nün başına tabancayı dayayarak şaka yaptığını öne süren 20 yaşındaki Murat Ö. gözaltına alındı. İfadesinde, kız kardeşine şaka yaptığını söyleyen zanlı, bugün adliyeye sevk edilecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 08:01 Güncelleme: 26.11.2025 - 08:28
        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltında biten şaka!
        Aydın'ın Efeler ilçesindeki tepkiye neden olan olay, Girne Mahallesi’ndeki bir kafede meydana geldi.

        Murat Ö. (20), üzerinde taşıdığı tabancayı belinden çıkarıp, kafede arkadaşıyla oturan kız kardeşi Eylül Ö.’nün (18) başına dayadı.

        SOSYAL MEDYAYA YANSIDI GÖZALTINA ALINDI

        DHA'daki habere göre o anlar, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada tepki toplamasının ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, şüpheli Murat Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı.

        KIZ KARDEŞİNE ŞAKA YAPMIŞ

        Murat Ö., emniyetteki ilk ifadesinde, kız kardeşine şaka yaptığını, tabancanın kuru sıkı olduğunu ve kendisine ait olmadığını öne sürdü.

        ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

        Eylül Ö. ise ağabeyinden şikayetçi olmadı. Murat Ö.’nün emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.

        #Aydın
        #Son dakika haberler
