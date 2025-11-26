Aydın'ın Efeler ilçesindeki tepkiye neden olan olay, Girne Mahallesi’ndeki bir kafede meydana geldi.

Murat Ö. (20), üzerinde taşıdığı tabancayı belinden çıkarıp, kafede arkadaşıyla oturan kız kardeşi Eylül Ö.’nün (18) başına dayadı.

SOSYAL MEDYAYA YANSIDI GÖZALTINA ALINDI

DHA'daki habere göre o anlar, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada tepki toplamasının ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, şüpheli Murat Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı.

REKLAM

KIZ KARDEŞİNE ŞAKA YAPMIŞ

Murat Ö., emniyetteki ilk ifadesinde, kız kardeşine şaka yaptığını, tabancanın kuru sıkı olduğunu ve kendisine ait olmadığını öne sürdü.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Eylül Ö. ise ağabeyinden şikayetçi olmadı. Murat Ö.’nün emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.