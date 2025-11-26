Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda ara tatilin kaldırılması sinyalini verdi. Bakan Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İki yıldır, analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mardin'de gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tekin, 2019 yılından bu yana eğitim dönemi içerisinde iki defa uygulanan birer haftalık ara tatilin kaldırılacağı sinyalini verdi.

Tekin, "“Bu konuda velilerden çok talep var. Özellikle çalışan anne ve babaların sorun yaşadıklarını biliyoruz. Çocuk, tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor" diye konuştu.

Velilerden ara tatilin kaldırılması konusunda yoğun talep geldiğinin altını çizen Bakan Tekin, "Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Yine , öğretmenlerimiz 'ara tatil sonrası çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor' diyor. Bu konuda iki yıldır, analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz" dedi.

BU YILIN EĞİTİM TAKVİMİ

2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026da sona erecek. Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.