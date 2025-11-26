Habertürk
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama - Son dakika haberi

        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama

        Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında ara tatil uygulamasının kaldırılması gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu konuda iki yıldır, analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz" dedi

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2025 - 08:38 Güncelleme: 26.11.2025 - 08:38
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda ara tatilin kaldırılması sinyalini verdi. Bakan Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İki yıldır, analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz" dedi.

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mardin'de gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tekin, 2019 yılından bu yana eğitim dönemi içerisinde iki defa uygulanan birer haftalık ara tatilin kaldırılacağı sinyalini verdi.

        Tekin, "“Bu konuda velilerden çok talep var. Özellikle çalışan anne ve babaların sorun yaşadıklarını biliyoruz. Çocuk, tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor" diye konuştu.

        Velilerden ara tatilin kaldırılması konusunda yoğun talep geldiğinin altını çizen Bakan Tekin, "Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Yine , öğretmenlerimiz 'ara tatil sonrası çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor' diyor. Bu konuda iki yıldır, analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz" dedi.

        BU YILIN EĞİTİM TAKVİMİ

        2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026da sona erecek. Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

        İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026da başlayıp 20 Mart 2026da sonlanacak.

