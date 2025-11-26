Habertürk
        Haberler Dünya İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis getiren düzenleme yasalaştı | Dış Haberler

        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis getiren düzenleme yasalaştı

        İtalya Başbakanı Meloni hükümetinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde kamuoyuyla paylaştığı kadın cinayetlerinde ömür boyu hapis getiren yasa tasarısı oybirliğiyle kabul edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 10:23 Güncelleme: 26.11.2025 - 10:23
        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis
        İtalya'da sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı, kadın cinayetlerinde ömür boyu hapis gibi ağır cezalar öngören yasa tasarısı, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde oybirliğiyle kabul edilerek yasalaştı.

        Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki hükümetin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde kamuoyuyla paylaştığı, kadın cinayetlerini ayrı bir suç olarak düzenleyen ve kadınlara yönelik şiddet eylemlerine ağır cezalar öngören yasa tasarısı, parlamentodaki onay sürecini, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde tamamladı.

        Parlamentonun üst kanadı Senatoda temmuz ayında oylanıp kabul edilerek nihai onay için Temsilciler Meclisine gönderilen yasa tasarısı, iktidar ve muhalefetten 237 milletvekilinin verdiği "evet" oyuyla, oybirliğiyle kabul edilerek yasalaştı.

        Bugünkü onayla yasalaşan düzenleme, İtalya Ceza Kanunu'na kadın cinayeti suçuyla ilgili yeni "577-bis" maddesini ekliyor. Söz konusu madde, bir kadının, sadece kadın olduğu için nefret veya ayrımcılık içeren eylemlerle ya da hak, özgürlük veya kişiliğini bastırma amacıyla öldürülmesi durumunda, failin ömür boyu hapisle cezalandırılmasını içeriyor.

        İtalyan basınındaki haberlere göre, Başbakan Meloni, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kadın cinayeti suçunu düzenleyen yasa tasarısının Parlamentoda onaylanmasından çok memnunum. Bu, kadınlara yönelik şiddetin barbarlığına karşı siyasetin birlik içinde verdiği önemli bir mesajdır. Önceden öngördüğümüz araçlara bir yenisini daha ekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Ülkede bu yıl 1 Ocak ile 20 Ekim tarihleri arasında 85 kadın cinayeti işlendiği basına yansıdı.

