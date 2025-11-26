İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis getiren düzenleme yasalaştı

İtalya'da sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı, kadın cinayetlerinde ömür boyu hapis gibi ağır cezalar öngören yasa tasarısı, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde oybirliğiyle kabul edilerek yasalaştı.

Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki hükümetin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde kamuoyuyla paylaştığı, kadın cinayetlerini ayrı bir suç olarak düzenleyen ve kadınlara yönelik şiddet eylemlerine ağır cezalar öngören yasa tasarısı, parlamentodaki onay sürecini, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde tamamladı.

Parlamentonun üst kanadı Senatoda temmuz ayında oylanıp kabul edilerek nihai onay için Temsilciler Meclisine gönderilen yasa tasarısı, iktidar ve muhalefetten 237 milletvekilinin verdiği "evet" oyuyla, oybirliğiyle kabul edilerek yasalaştı.

Bugünkü onayla yasalaşan düzenleme, İtalya Ceza Kanunu'na kadın cinayeti suçuyla ilgili yeni "577-bis" maddesini ekliyor. Söz konusu madde, bir kadının, sadece kadın olduğu için nefret veya ayrımcılık içeren eylemlerle ya da hak, özgürlük veya kişiliğini bastırma amacıyla öldürülmesi durumunda, failin ömür boyu hapisle cezalandırılmasını içeriyor.