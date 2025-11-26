Antalya'da olay, dün akşam üzeri Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2383 sokakta bulunan apart otelin kafesinde meydana geldi.

SAKİN BAŞLADI TARTIŞMAYA DÖNDÜ

DHA'daki habere göre İsrail vatandaşı Imad Almograbi (44) ile yine İsrail vatandaşı kuzeni Doğan Duman (52), aralarındaki husumetle ilgili konuşmak için kafede bir araya geldi. Kafede başlangıçta sakin geçen görüşmede dakikalar sonra gerginlik yaşandı.

GETİRDİĞİ SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Bir süre sonra karşılıklı suçlamaların büyümesi üzerine kuzenler ayağa kalkarak tartışmayı sürdürdü. Arbede sırasında müşteriler panikle uzaklaşmaya başlarken, Imad Almograbi yanında getirdiği tabancayla kuzenine ateş etti.

ÇOK SAYIDA MERMİ İSABET ETTİ

Şarjöründeki mermilerin bitmesi üzerine otomobiline koşan Almograbi, ikinci şarjörünü alarak kafenin önünde Duman'a yeniden ateş açtı. Çok sayıda mermi isabet eden Duman, kafenin önünde yere yığıldı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Silah seslerinin kesilmesiyle kafe sahibi dışarı çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Doğan Duman’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

KAÇAN KUZEN 10 KİLOMETRE GİDEBİLDİ

Saldırı sonrası otomobille kaçan Imad Almograbi ve yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 10 kilometre uzaklıkta yakalanarak gözaltına alındı.