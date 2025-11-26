Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü

        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!

        Antalya'da, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen İsrailli 2 kuzenin barışma amacıyla buluştukları kafede çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kuzenlerden 52 yaşındaki Doğan Duman hayatını kaybederken, saldırı sonrası kaçan 44 yaşındaki Imad Almograbi kısa sürede yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 09:37 Güncelleme: 26.11.2025 - 09:37
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        Antalya'da olay, dün akşam üzeri Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2383 sokakta bulunan apart otelin kafesinde meydana geldi.

        SAKİN BAŞLADI TARTIŞMAYA DÖNDÜ

        DHA'daki habere göre İsrail vatandaşı Imad Almograbi (44) ile yine İsrail vatandaşı kuzeni Doğan Duman (52), aralarındaki husumetle ilgili konuşmak için kafede bir araya geldi. Kafede başlangıçta sakin geçen görüşmede dakikalar sonra gerginlik yaşandı.

        GETİRDİĞİ SİLAHLA ATEŞ AÇTI

        Bir süre sonra karşılıklı suçlamaların büyümesi üzerine kuzenler ayağa kalkarak tartışmayı sürdürdü. Arbede sırasında müşteriler panikle uzaklaşmaya başlarken, Imad Almograbi yanında getirdiği tabancayla kuzenine ateş etti.

        ÇOK SAYIDA MERMİ İSABET ETTİ

        Şarjöründeki mermilerin bitmesi üzerine otomobiline koşan Almograbi, ikinci şarjörünü alarak kafenin önünde Duman'a yeniden ateş açtı. Çok sayıda mermi isabet eden Duman, kafenin önünde yere yığıldı.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Silah seslerinin kesilmesiyle kafe sahibi dışarı çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Doğan Duman’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        KAÇAN KUZEN 10 KİLOMETRE GİDEBİLDİ

        Saldırı sonrası otomobille kaçan Imad Almograbi ve yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 10 kilometre uzaklıkta yakalanarak gözaltına alındı.

        22 MERMİ KOVANI BULUNDU

        Olay yeri inceleme ekiplerinin kafe ve sokakta yaptığı çalışmada 22 boş kovan tespit edildi. Çok sayıda mermi isabet eden Duman’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

        ZANLI EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

        Polis ekiplerinin kuzenler arasındaki husumetin geçmişine yönelik incelemesinin sürdüğü, şüpheli Almograbi’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        #Antalya
        #Son dakika haberler
