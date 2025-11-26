Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Fatih Altaylı ikinci kez hakim karşısına çıkıyor | Son dakika haberleri

        Fatih Altaylı ikinci kez hakim karşısına çıkıyor

        Youtube kanalında 'Cumhurbaşkanını hedef alan tehdit içerikli sözler' sarf ettiği iddiasıyla 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle yargılanan gazeteci Fatih Altaylı ikinci kez hakim karşısına çıkıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 09:44 Güncelleme: 26.11.2025 - 09:44
        Sosyal medya kanallarından paylaştığı programında 'Cumhurbaşkanını hedef alan tehdit içerikli sözler' sarf ettiği iddiasıyla 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle yargılanan gazeteci Fatih Altaylı ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.

        DHA'nın haberine göre duruşma İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gerekirken, salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Marmara Ceza İnfaz kurumlarının karşısında bulunan duruşma salonunda yapılacak.

