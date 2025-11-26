Spor yazarları Galatasaray-Union SG maçını değerlendirdi!

"DERBİ İÇİN ÖLÇÜ OLMAZ"

İbrahim Yıldız (Habertürk): Son lig maçlarında iyi sinyal vermeyen sarı-kırmızılı takım vasat bir takım karşısında beklenilenden çok uzaktı. Sakatlıkların yanı sıra yorgunluk söz konusuydu. Fiziksel düşüş bir yana takım mental olarak hazır değildi. Osimhen’in yokluğu bir kez daha kendini gösterdi. Icardi sahada yoktu bir anlamda. Topla çok az buluştu. Hareketsizdi. İlkay, Icardi ve Sane formsuz olunca takım büyük güç kaybetti. Şimdi Fenerbahçe ile oynayacakları derbi karşılaşması var. Union karşılaşması bu maç için ölçü olmaz. Okan Buruk, bu maçtan ders çıkarırsa farklı bir mücadele izleyebiliriz.