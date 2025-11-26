Spor yazarları Galatasaray-Union SG maçını değerlendirdi!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray sahasında Belçika ekibi Union SG'ye 1-0 mağlup oldu. Spor yazarları, kritik karşılaşmayı çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.
Spor yazarları, Galatasaray-Union SG maçını dikkat çeken sözlerle değerlendirdi.
"DERBİ İÇİN ÖLÇÜ OLMAZ"
İbrahim Yıldız (Habertürk): Son lig maçlarında iyi sinyal vermeyen sarı-kırmızılı takım vasat bir takım karşısında beklenilenden çok uzaktı. Sakatlıkların yanı sıra yorgunluk söz konusuydu. Fiziksel düşüş bir yana takım mental olarak hazır değildi. Osimhen’in yokluğu bir kez daha kendini gösterdi. Icardi sahada yoktu bir anlamda. Topla çok az buluştu. Hareketsizdi. İlkay, Icardi ve Sane formsuz olunca takım büyük güç kaybetti. Şimdi Fenerbahçe ile oynayacakları derbi karşılaşması var. Union karşılaşması bu maç için ölçü olmaz. Okan Buruk, bu maçtan ders çıkarırsa farklı bir mücadele izleyebiliriz.
"İSPANYOL HAKEM G.SARAY'A BEDEL ÖDETTİ"
Levent Tüzemen (Fotomaç): İspanyol hakemlerinin Türk takımlarına karşı olan düşmanlığı bir kez daha belgelendi. Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ın evinde Manchester United ile 3-3 berabere kaldığı maçı yine Jose Maria Sanchez yönetmiş, Mustafa Çulcu'nun bana yaptığı analizde; G.Saray'ın 1 penaltısını vermemişti. Zaman geçirmek için yatan bütün Gilloise oyuncularına destek verdi. Şeytanın avukatlığına soyunuyorum. Milli takımımızın İspanya'ya Sevilla'da diz çöktürmesi ve 2 gol atmasının bedelini Sanchez, G.Saray'a ödettirdi.
"PUAN ÇIKARAMADIK, YAZIK OLDU"
Zeki Uzundurukan (Fotomaç): Galatasaray geriye düştükten sonra oyun disiplininden koptu. Duran toplardan gol aramaya başladık. Sara ile kaçan bir golümüz var. Bizim maça kadar Şampiyonlar Ligi'nde her maç ortalama 3 gol yiyen kaleci Scherpen adeta panter kesildi. Muazzam kurtarışlar yaptı. İstediği ortaları ve pasları alamayan İcardi de etkisiz kaldı. Son bölümde oyunu rakip kaleye yıktık ama kalabalık Union savunmasını aşmakta çok zorlandık. Şampiyonlar Ligi'nde 3 puanı cepte gözümüzde baktığımız maçtan puan çıkaramadık. Hem de Rams Park'ta! Çok yazık oldu!
"ÖNCE TAKIM OLACAKSIN"
Erman Toroğlu (Sözcü): Önce takım olacaksın, sonra futbol oynayacaksın, sonra bir yerlere geleceksin. Bu iş isimle olmuyor. Canın cehenneme gidene kadar koşacaksın, mücadele edeceksin, ondan sonra seyirci seni alkışlayacak. Yoksa dün geceki gibi ‘Eksik futbolcum varmış, sakatlık varmış’ olur. Icardi’ye kaç para verdin, oynasaydı. Teknik adam olsaydım 10 dakika sonra çıkarırdım, hadi kıyak yapayım yarım saat sonra. Okan Hoca şimdi anlatacak La Fontaine’den masallar.
"MAÇIN HAKEMİ KÖTÜYDÜ"
Bülent Timurlenk (Sabah): Yıllardır süren sağ-sol bek kaosunda dün maçı bitiren bekler Davinson ve Sallai'ydi. Doğrusu Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç arka arkaya kazandıktan sonra Gilloise'a İstanbul'da 3 puan vermek bir çuval inciri berbat etmek gibi. Maçın hakemi kötüydü ama Galatasaray'dan daha fazla değil. 5-3-2 dizilen iki ayrı duvan ören Belçikalılar kısıtlı yetenek, fizik ve güçlü 3 puanı aldılar. Galatasaray'da alkışlanacak adam Lucas Torreira. Kaybedilen maçın da sakatlıkların da açtığı yaralara pansuman için 6 günleri var Kemerburgaz'da...
"KAZANSAYDI DEV BİR ADIM OLACAKTI"
Ercan Taner (Sözcü): Orta sahada üretemezseniz gol yollarında pozisyon zenginliği yaratamazsınız. İlkay sakatlıktan yeni çıktığı için form düzeyi yeterli değildi. Torreira, mücadele olarak kusursuzdu ve her zaman olduğu gibi ayakta kaldı. Sara, iyi şutunun dışında Torreira ile uyum konusunda anlaşamıyordu. Son bölümlerde artık bütün riskleri alan bir Galatasaray izlemeye başladık. Genç Arda, tecrübesizce kırmızıyı görünce umutlar tamamen tükendi. Evinde dev takımlara kök söktüren Galatasaray, dün akşam kazansaydı dev bir adım atacaktı. Şimdi iş zora girdi.
"DERS ÇIKARMAK GEREK"
Murat Özbostan (Sabah): Bu maçtan 3 puan alsak fıstık gibi olacaktı. 24 garanti olacaktı. Ama maç öncesi de eksikler nedeniyle çok karamsar bir tablo ortaya konmuştu. Bu takımı etkilemiş! Ama felaket bir 11'in de yoktu. Bu ekip mazerete sığınmadan 1 puanı almalıydı. Fakat buradan bir ders de çıkarmak gerek.. Bu kadro sezon başından geniş tutulmalıydı. Takım eksik kurulmuş eksik!
"İNSAN KULÜBEYE BAKMAYA KORKUYOR"
Mustafa Çulcu (Sabah): Galatasaray eldeki en iyi 11 ile sahada. İnsan dönüp kulübeye bakmaya korkuyor! İlk yarıda durarak oynayan oyuncu sayısı fazlaydı. Icardi üç stoperin göbeğinde kaldı. Hücum etkinliği sadece top Barış'a gelince oluyor. Galatasaray'ın önde baskı kalitesi düşük olunca rakip çok rahat kırıp çıkıyor. İlkay'ın henüz maç ritmi yok. Düşük pas yüzdesi ile temposuz oynuyor. Sistem takımı Gillois her zamanki gibi topla aynı yüzde ile kalabalık savunma yaparak oynadı. Geçiş oyununda başarılıydılar. Savunmada Burgas merkezde Zorgane etkiliydi. Topu zaman zaman çizgilere taşıyarak geniş alan yarattılar. Disiplinli oynadılar maçı kazandılar.