Yılın son MGK toplantısı başladı
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
Giriş: 26.11.2025 - 16:39 Güncelleme: 26.11.2025 - 16:39
MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı, saat 16.27'de başladı.
DHA'nın haberine göre 2025 yılının son MGK toplantısında, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gelinen aşama ile süreçte TBMM'de kurulan komisyonun faaliyetlerinin değerlendireceği belirtildi.
Toplantı sonunda İletişim Başkanlığı tarafından bildiri yayımlanması bekleniyor.
