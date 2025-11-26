Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yılın son MGK toplantısı başladı | Son dakika haberleri

        Yılın son MGK toplantısı başladı

        Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 16:39 Güncelleme: 26.11.2025 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yılın son MGK toplantısı başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı, saat 16.27'de başladı.

        DHA'nın haberine göre 2025 yılının son MGK toplantısında, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gelinen aşama ile süreçte TBMM'de kurulan komisyonun faaliyetlerinin değerlendireceği belirtildi.

        Toplantı sonunda İletişim Başkanlığı tarafından bildiri yayımlanması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        İkisi de 9. sınıf öğrencisi... Lisede kanlı kavga! O anlar kamerada!
        İkisi de 9. sınıf öğrencisi... Lisede kanlı kavga! O anlar kamerada!
        Ağzı dikili 'ölüm yüzü' heykeli heyecanlandırdı
        Ağzı dikili 'ölüm yüzü' heykeli heyecanlandırdı
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        İşte 3 kişiyi öldüren seri katil!
        İşte 3 kişiyi öldüren seri katil!
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Karamanoğulları Beyliği’ni araştırırken servet buldu
        Karamanoğulları Beyliği’ni araştırırken servet buldu
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!