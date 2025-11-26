Habertürk
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor! Kritik düzenleme yarın Meclis'te | Son dakika haberleri

        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor! Kritik düzenleme yarın Meclis’te

        AK Parti'nin yarın Meclis'e sunmayı planladığı 11. Yargı Paketi, pandemi döneminde ortaya çıkan "aynı suç, farklı infaz" uygulamasını düzeltmeye hazırlanıyor. Düzenlemenin ilk etapta yaklaşık 50 bin hükümlüyü etkilemesi bekleniyor. Fevzi Çakır'ın haberi..

        Giriş: 26.11.2025 - 16:17 Güncelleme: 26.11.2025 - 16:17
        AK Parti’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı 11. Yargı Paketi, pandemi döneminde yürürlüğe konan infaz hükümlerinin yarattığı eşitsizliği gidermeye dönük düzenlemelerle birlikte Meclis’e geliyor.

        Paket, özellikle 31 Temmuz 2023 sonrasında hükmü kesinleştiği için pandemi dönemi imkânlarından yararlanamayan kişilerin durumunu yeniden ele alacak.

        PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ UYGULAMA

        Kovid-19 koşulları nedeniyle Temmuz 2023’te yürürlüğe giren geçici düzenleme, açık cezaevlerinde bulunan hükümlüler için iki temel kolaylık sağlamıştı. Cezasının bitimine beş yıl veya daha az kalanlara talep aranmadan denetimli serbestlik uygulanmış; açık cezaevine ayrılmasına üç yıl veya daha az kalanlara ise üç yıl erken denetimli serbestlik tanınmıştı. Böylece binlerce hükümlü cezaevine hiç dönmeden tahliye edildi. Terör ve örgütlü suçlar ise kapsam dışında bırakıldı.

        EŞİTSİZLİK TARTIŞMASI NASIL DOĞDU?

        Düzenlemeden yalnızca 31 Temmuz 2023’ten önce işlediği suç nedeniyle cezaevine girenlerin yararlanması, “aynı suçu işleyenler arasında farklı sonuçlar ortaya çıktı” eleştirilerine neden oldu. Aynı tarihte suç işleyen ancak hükmü geç kesinleştiği için cezaevine girmeyenler kapsam dışı kaldı. Denetimli serbestlik süresinin yeniden bir yıla düşürülmesi ise tepkileri daha da artırdı.

        TEMASLAR SONUÇ VERDİ

        11. Yargı Paketi’nin geçen hafta Meclis’e sunulması bekleniyordu; ancak MHP ile AK Parti arasında yürütülen temaslar sonrası teklif ertelendi. MHP’nin, infaz eşitsizliğinin giderilmesine dönük düzenlemenin pakete eklenmesi yönünde talepte bulunduğu öğrenildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler pandemi dönemindeki düzenleme sonrası ortaya çıkan eşitsizliğin farkında olduklarını ve Adalet Bakanlığı ile kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini belirterek düzenlemenin pakete eklenmesine işaret etti.

        CEZAEVLERİNDE REKOR DOLULUK

        İnfaz düzenlemesinin yeniden gündeme gelmesinde cezaevlerindeki yoğunluk da belirleyici oldu. Adalet Bakanlığı’nın 3 Kasım 2025 tarihli güncel verilerine göre cezaevlerinde 428 bin 267 tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Kapasitenin 302 bin 886 olduğu dikkate alındığında cezaevleri yaklaşık 125 bin kişilik bir yük altında. Bu tablo, infaz düzenlemesine duyulan ihtiyacı teknik açıdan da güçlendirdi.

        50 BİN KİŞİLİK TAHLİYE

        Yapılan etki analizi çalışmalarının ardından AK Parti Grubu, 11. Yargı Paketi içerisine infaz düzenlemesini ekleme kararı aldı. Adalet Bakanlığı’nın teknik çalışmalarını tamamladığı paketin yarın AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından Meclis’e sunulması bekleniyor. Düzenlemenin mevcut çerçevede yasalaşması hâlinde ilk aşamada yaklaşık 50 bin kişinin denetimli serbestliğe geçerek tahliye edilmesi bekleniyor. Bu sayının düzenlemenin kapsamına bağlı olarak ilerleyen dönemde artabileceği değerlendiriliyor.

