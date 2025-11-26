İngiliz devlerinden Zeki Çelik'e kanca: Manchester United , Arsenal, Liverpool, Chelsea ve Manchester City!

Habertürk
        A Milli Takım ve Roma'nın yıldız futbolcusu Zeki Çelik, ortaya koyduğu performansla transferde ilgi odağı haline geldi. Zeki Çelik için Premier Lig devlerinin harekete geçtiği ve 28 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar...

        Giriş: 26.11.2025 - 15:38 Güncelleme: 26.11.2025 - 15:38
        İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

        İngiliz devleri, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Roma'nın 28 yaşındaki sağ beki Zeki Çelik'le ilgileniyor.

        İngiliz basınından Team Talk'ta yer alan habere göre; Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester United ve Manchester City de milli futbolcu için devrede.

        ROMA SÖZLEŞMESİNİ UZATMAK İSTİYOR

        Haberde, İtalyan ekibinin takımın önemli isimlerinden biri haline gelen Zeki'nin sözleşmesini uzatmak istediği aktarıldı.

        ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA NETLEŞEBİLİR

        Tecrübeli futbolcunun ise ocak ayından itibaren başka kulüplerle ön sözleşme imzalayabilecek ve İngiliz ekipleri şimdiden şartları araştırıyor. Transfer sürecinin önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.

        Bu sezon 15 maça çıkan 28 yaşındaki sağ bek, bu müsabakalarda 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

