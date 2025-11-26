Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika Mardin haberleri: Mardin'deki vahşette silah bulunamadı, özel ekip kuruldu! | Son dakika haberleri

        Mardin'deki vahşette silah bulunamadı, özel ekip kuruldu!

        Mardin'de Berna Kaya, eşi Mehmet Kaya ve çocukları 5 yaşındaki Samyeli Kaya'nın başlarından vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kan donduran olayla ilgili soruşturmada evde silah bulunamadı ve cinayet şüphesi üzerine özel ekip kuruldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 11:10 Güncelleme: 26.11.2025 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Berna Kaya (33), eşi Mehmet Kaya (37) ve çocukları Samyeli Kaya'nın (5) yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunması ile ilgili olay yeri incelemesinde; olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın evde bulunmadığı ve kapıda zorlama olmadığı ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre polis cinayet ihtimali üzerinde dururken, İl Emniyet Müdürlüğü'nce özel ekip kuruldu.

        KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİLER

        Olay, dün 01.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şehmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi.

        REKLAM

        Evde yapılan kontrolde, baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığı görüldü. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        BABANIN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

        Cenazeler, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Berna Kaya ile kızı Samyeli'nin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Van'a gönderildi. Baba Mehmet Kaya'nın cenazesi ise cenazesi, işlemlerinin ardından Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde toprağa verildi.

        ÇOCUK KANEPEDE, ANNE VE BABA ODANIN ORTASINDA BULUNDU

        Olay yeri incelemesinde; olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın evde bulunmadığı ortaya çıktı. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı da belirlendi.

        Samyeli'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu olayda, cinayet ihtimali üzerinde duran İl Emniyet Müdürlüğü'nce özel ekip kuruldu. İlçedeki bütün Kent Güvelik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruluyor.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis
        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Witkoff ve Ushakov'un kritik görüşmesi ortaya çıktı
        Witkoff ve Ushakov'un kritik görüşmesi ortaya çıktı
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Bolsonaro'ya 27 yıl hapis cezası
        Bolsonaro'ya 27 yıl hapis cezası
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        GSS priminde gelir testine dikkat!