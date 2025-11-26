Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Berna Kaya (33), eşi Mehmet Kaya (37) ve çocukları Samyeli Kaya'nın (5) yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunması ile ilgili olay yeri incelemesinde; olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın evde bulunmadığı ve kapıda zorlama olmadığı ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre polis cinayet ihtimali üzerinde dururken, İl Emniyet Müdürlüğü'nce özel ekip kuruldu.

KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİLER

Olay, dün 01.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şehmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi.

Evde yapılan kontrolde, baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığı görüldü. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

BABANIN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Cenazeler, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Berna Kaya ile kızı Samyeli'nin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Van'a gönderildi. Baba Mehmet Kaya'nın cenazesi ise cenazesi, işlemlerinin ardından Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde toprağa verildi.