        Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi! Peki yeni yılda vergi ve harçlar nasıl belirlenecek?

        Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi

        Yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yılda vergi ve harçları yeniden değerleme oranı yerine, enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük artırmak için çalıştıklarını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 07:43 Güncelleme: 27.11.2025 - 07:45
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

        Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak belirlendiği kaydedildi.

        Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi.

        YENİ YILDA VERGİ VE HARÇLAR YENİDEN DEĞERLEME ORANININ ALTINDA BELİRLENECEK

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yeniden değerleme oranının sadece vergi artışlarında kullanılmadığını, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere vergi kanunlarında yer alan istisna tutarlarının da bu oranla güncellendiğini belirtti.

        Daha önce de vergi ve harçlardaki güncellemenin, yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkanları doğrultusunda daha düşük oranda yapılmasının gündemlerinde olduğuna işaret eden Şimşek, "Vergi ve harçları yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük oranda artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

        "İSTİSNA TUTARLARI YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTIRILACAK"

        Yeniden değerleme oranıyla gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarlarının da güncellendiğini anımsatan Şimşek, "Gelir vergisi tarifesi yüzde 25,49 oranıyla güncellenecek. Vatandaşlarımızın aleyhine bir düzenleme yapmayacağız. Çalışanların yararlandığı yol, yemek paralarına ilişkin istisna tutarları, engelli vatandaşlarımızın yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarları, kira gelirlerindeki, değer artış kazançlarındaki, arızi kazançlardaki istisna tutarları gibi çok sayıda istisna tutarları da yeniden değerleme oranıyla artırılacak" diye konuştu.

        Öte yandan, vergi kanunları çerçevesinde esnaf muaflığı limiti, basit usule tabi mükelleflerin kira ve kazanç istisnası hadleri, defter tutma hadleri ile veraset ve intikal vergisinde istisna tutarları da yeniden değerleme oranıyla artıyor.

