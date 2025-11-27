"Mukbang" videolarının ardındaki psikolojik temel: Neden yemek yiyen insanların videoları bu kadar izleniyor?

İnternet çağının en ilginç trendlerinden biri olan Mukbang videoları, izlenme rekorları kırmaya devam ederken psikologlar da bu durumu mercek altına alıyor. İnsanların başkalarının yemek yiyişini izlemekten aldığı hazzın, beynimizdeki ayna nöronlardan modern çağın getirdiği sosyal izolasyona kadar bilimsel bir açıklaması var. Bu videoların neden bir terapi gibi görüldüğünü ve izleyici üzerindeki etkilerini sizin için derledik...

MUKBANG PSİKOLOJİSİ: BEYNİMİZ NEDEN BAŞKALARININ YEMEK YEMESİNİ İZLEMEK İSTİYOR?

Güney Kore'de bir internet trendi olarak başlayan ve kısa sürede global bir fenomene dönüşen "Mukbang", bugün YouTube ve sosyal medya platformlarında milyarlarca izlenmeye ulaşıyor. Kamera karşısına geçip devasa porsiyonları tüketen insanları izlemek, kimileri için anlamsız gelse de psikologlar bu durumun modern insanın duygusal ve biyolojik ihtiyaçlarıyla doğrudan örtüştüğünü belirtiyor.

DİJİTAL ÇAĞIN YENİ SOSYALLEŞME BİÇİMİ: SANAL SOFRA

İnsanlık tarihi boyunca yemek yemek, sadece biyolojik bir eylem değil, aynı zamanda sosyal bir ritüel olmuştur. Ancak modern yaşamın getirdiği yalnızlaşma ve tek başına yaşama oranlarının artması, "sofra arkadaşlığı" kavramını dijitale taşıdı. Uzmanlara göre Mukbang videoları, izleyicilerde bir nevi "birlikte yemek yeme" hissi uyandırıyor.