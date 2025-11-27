Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den Marmara ve Ege için sağanak ve lodos alarmı - 27 Kasım Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den Marmara ve Ege için sağanak ve lodos alarmı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli lodos etkili olurken, sağanak yağışları da beraberinde getiriyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2025 - 07:28 Güncelleme: 27.11.2025 - 07:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmara ve Ege için sağanak ve lodos alarmı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 20°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 16°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 21°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 18°

        Trabzon

        Güneşli 19°

        Bursa

        Güneşli 18°

        Adana

        Güneşli 24°

        Diyarbakır

        Güneşli 17°

        Gaziantep

        Güneşli 17°

        Ağrı

        Güneşli 10°

        Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de 2 askeri personel vuruldu
        ABD'de 2 askeri personel vuruldu
        Hong Kong'da bir sitede çıkan yangında 44 kişi öldü, 279 kişiden haber alınamıyor
        Hong Kong'da bir sitede çıkan yangında 44 kişi öldü, 279 kişiden haber alınamıyor
        "Enflasyon bir virüs gibidir"
        "Enflasyon bir virüs gibidir"
        Mbappe gol oldu yağdı, Real Madrid kazandı!
        Mbappe gol oldu yağdı, Real Madrid kazandı!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İngiliz devleri Zeki Çelik'in peşinde!
        İngiliz devleri Zeki Çelik'in peşinde!
        Yılın son MGK toplantısı sona erdi
        Yılın son MGK toplantısı sona erdi
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        3 kişiyi öldüren seri katil tutuklandı
        3 kişiyi öldüren seri katil tutuklandı
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        "Venezuela'ya baskı petrolle ilgili"
        "Venezuela'ya baskı petrolle ilgili"
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!