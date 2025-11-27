Habertürk
        Haberler Magazin 'Yan Yana', "Dönebilirsiniz" mesajı verdi

        'Yan Yana', "Dönebilirsiniz" mesajı verdi

        Feyyaz Yiğit, Haluk Bilginer ve Hatice Aslan'ın başrollerini paylaştığı 'Yan Yana', sinemadan uzaklaşan Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Ata Demirer ve Ahmet Kural, Murat Cemcir'e; "Dönebilirsiniz" mesajı verdi

        Giriş: 27.11.2025 - 08:12 Güncelleme: 27.11.2025 - 08:28
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Sinema salonlarında 'Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana', 'Fırtına' etkisi yaşatıyor. Mert Baykal'ın yönettiği; Feyyaz Yiğit, Haluk Bilginer ve Hatice Aslan'ın başrollerini paylaştığı film, ilk 3 günde 203.907 izleyiciyle 2025'in açılış rekorunu kırarken bilet satışı, 10 gün içinde; 791.300'e ulaştı.

        203.907 izleyiciyle açılış yapıp, 791.300 izleyiciyle sinema salonlarında 'Fırtına' etkisi yaratan 'Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana', Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Ahmet Kural ve Murat Cemcir'e bir mesaj verdi.

        O mesaja geçmeden önce, pandemi öncesi ve sonrasında sinema sektörünün analizini yapmak gerek.

        TÜRK FİLMLERİ VE YABANCI FİLMLER PANDEMİ ÖNCESİ

        Türk Filmleri Başına Düşen İzleyici Sayısı

        ♦ 2016... 206.411

        ♦ 2017... 233.402

        ♦ 2018... 237.255

        ♦ 2019... 210.819

        FİLM BAŞINA 4 YILIN İZLEYİCİ ORTALAMASI... 221.972

        Yabancı Filmler Başına Düşen İzleyici Sayısı

        ♦ 2016... 120.986

        ♦ 2017... 130.718

        ♦ 2018... 99.617

        ♦ 2019... 102.310

        FİLM BAŞINA 4 YILIN İZLEYİCİ ORTALAMASI... 113.407

        Türk filmlerinde; % 59, yabancı filmlerde ise % 45 izleyici kaybı yaşandı.

        TÜRK FİLMLERİ VE YABANCI FİLMLER PANDEMİ SONRASI

        Türk Filmleri Başına Düşen İzleyici Sayısı

        ♦ 2022... 97.807

        ♦ 2023... 81.740

        ♦ 2024... 93.972

        ♦ 2025... 92.326

        FİLM BAŞINA 4 YILIN İZLEYİCİ ORTALAMASI... 91.461

        Yabancı Filmler Başına Düşen İzleyici Sayısı

        ♦ 2022... 65.798

        ♦ 2023... 80.865

        ♦ 2024... 57.292

        ♦ 2025... 47.834

        FİLM BAŞINA 4 YILIN İZLEYİCİ ORTALAMASI... 62.947

        Durum öyle bir hal aldı ki birçok elit yapımcı izleyici sayılarının düşmesiyle zarar edecekleri kaygısıyla film çekmekten ya vazgeçti. Birçok elit yapımcı da film sayısını düşürdü.

        Pandemiden sonra sinemalar adına meydana gelen izleyici sorununun, yeterli sayıda Türk filmi çekilmemesinden kaynaklandığı yönünde bir yargı bulunuyor. Bunun tamamen yanlış bir yargı olduğu aşağıdaki tabloda görülüyor.

        FİLM SAYILARI

        Türk filmleri;

        ♦ Pandemi öncesindeki 4 yılda toplam; 535 yeni film gösterime girdi.

        ♦ Pandemi sonrasındaki 4 yılda toplam; 611 yeni film gösterime girdi. (% 14 arttı)

        Yabancı Filmler;

        ♦ Pandemi öncesindeki 4 yılda toplam; 891 yeni film gösterime girdi.

        ♦ Pandemi sonrasındaki 4 yılda toplam; 802 yeni film gösterime girdi. (% 8 Azaldı)

        Türk filmi ve yabancı film olmak üzere 2025'in ilk 46 haftasında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre; 6.487.688 daha az bilet kesildi.

        DÜŞÜŞ ÖNLENEMEDİ

        Türk filmleri;

        ♦ 2024'ün ilk 46 haftasında 16.727.050 bilet kesildi. 2025'in aynı döneminde bu rakam; % 34'lük düşüşle; 12.464.077 oldu.

        Yabancı filmler;

        ♦ 2024'ün ilk 46 haftasında 12.317.916 bilet kesildi. 2025'in aynı döneminde bu rakam; % 18'lik düşüşle; 10.093.171 oldu.

        Sinema sektörü, gösterime giren film sayısıyla, pandemi öncesindeki 10 yılı kapsayan altın çağlarını aratmıyor. Hatta 2024'te izleyiciyle buluşan film sayısı, sinemanın parlak dönemleri sayılan 2016'dan; 15, 2017'den; 2 ve 2019'dan; 5 film daha fazla. Film sayısındaki bolluğa rağmen, sektörde belirgin bir izleyici kaybı yaşanıyor.

        Yeterli sayıda Türk filmi çekiliyorsa o zaman sorun nerede?

        Dijital platformların yükselişi elbette bir etken ancak izleyici kaybını sadece dijitalleşmeye bağlamak, çekilen kaliteli film sayısının dramatik biçimde azalması yönündeki temel sorunu gözden kaçırmak olacaktır.

        Kariyerlerinde yüksek gişe başarılarına sahip olan; Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Ahmet Kural ve Murat Cemcir, sinema filmi çekmekten uzaklaştılar. Bu durum, sadece film sayısını değil, bilet satma potansiyeli en yüksek olan 'Lokomotif' yapımların sayısını azalttığı için, izleyici kaybında en büyük rolü oynadı.

        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu

        Adı geçen kişilerin filmlerinin yüksek bütçesinin azalan izleyici sayısıyla karşılanmayacağı düşüncesiyle sektörden geri çekilmesi, sektördeki keskin ikilemi körükledi; "İyi film olmadığı için mi izleyici yok, yoksa izleyici olmadığı için mi iyi film yok?"

        "Onlar olsa 80 milyon olur"
        "Onlar olsa 80 milyon olur"

        Önceki yıllarda 'Bergen', 'Lohusa', 'Kolpaçino 4 4'lük', günümüzde ise 'Uykucu', 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' ve 'Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana' gibi izleyicinin ilgisine mazhar olan filmler için sinema salonlarına gidildiği açıkça görüldü / görülüyor.

        2022'de gösterime giren 'Bergen', 5.486.175 izleyiciyle pandnemi dönemi sonrasında en çok izlenen film oldu.
        2022'de gösterime giren 'Bergen', 5.486.175 izleyiciyle pandnemi dönemi sonrasında en çok izlenen film oldu.

        Bu örnekler, izleyici kaybının kalıcı bir sinema alışkanlığı yitimi değil, kaliteli ve ilgi çekici içerik beklentisinin karşılanamaması olduğunu kanıtlar nitelikte.

        Kısa vadede pandemi öncesi gişe rakamlarına ulaşmak zor olsa da, izleyicinin beğenisini kazanacak filmlerin çok sayıda çekilmesi bir umut ışığı olacak.

        İzleyicilerin; "Film, sinema salonlarında izlenir" alışkanlığını yeniden kazanmasının ve sinema salonlarının eski canlılığına kavuşmasının tek yolu, sadece nicelik değil, nitelik açısından üstün yapımların sayısının artmasından geçerken film kalitesi, izleyici sayısının temel katalizörü olmaya devam edecek.

        45 KATINI KAZANDI

        'Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana', 2011 Fransa yapımı 'Intouchables'ten Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi tarafından uyarlandı.

        Türkiye'de 'Can Dostum' adıyla 2012'de gösterime giren 9.500.000 dolar bütçeli film, küresel ölçekte 426.588.510 dolar hasılat elde ederek, harcanan paradan 45 kat fazla gelir elde etti.

        #yan yana
        #feyyaz yiğit
        #Haluk Bilginer
        #yılmaz erdoğan
