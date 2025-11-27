Kayseri'de yürekleri yakan olay, dün saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Bülent Altop İlkokulu'nda meydana geldi.

TENEFÜSTE OYNARKEN FENALAŞTI

2’nci sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat, teneffüste bahçede arkadaşlarıyla oynadığı sırada fenalaşıp yere yığıldı.

OKULA SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

DHA'daki habere göre durumu fark eden nöbetçi öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Polat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polat’ın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.