        Haberler Ekonomi Emlak Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı - Emlak Haberleri

        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne, başvuruların başladığı 10 Kasım'dan bugüne 5 milyon 314 bin kişinin müracaat ettiğini açıkladı

        Giriş: 27.11.2025 - 10:44 Güncelleme: 27.11.2025 - 10:47
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuruların başladığı 10 Kasım’dan bugüne başlayanların sayısını açıkladı. Bakan Kurum şu ana kadar 5 milyon 314 bin kişinin başvurduğunu açıkladı.

        Bakan Murat Kurum "Başvuruların başladığı 10 Kasım’dan bugüne, iftiharla söylüyorum ki; 5 milyon 314 bin kardeşimiz müracaat etmiştir. Yüzyılın Konut Projesi; bu katılım sayısıyla, Cumhuriyet tarihi boyunca kamu eliyle başlatılan projeler arasında, en yüksek başvuruya mazhar olan proje olarak şehircilik tarihindeki yerini almıştır. Çünkü milletimiz; devletinin, hükümetinin ve liderinin sözüne sonuna kadar güvenmekte ve yanında durmaktadır" dedi.

        Bakan Kurum ayrıca ilk kuranın 29 Aralık'ta çekileceğini belirterek "Hemen temelleri atacak ve 500 bin yuvamızın ilk anahtarlarını Mart 2027’de sahiplerine sunacağız. bu projeyle milletimizin canına tak eden haksız ve yersiz konut kiralarını ve fiyatlarını en aşağı seviyelere çekeceğiz" ifadelerini kullandı.

