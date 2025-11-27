ABD, iki Ulusal Muhafız'ın vurulduğu saldırı sonrası tüm Afganların göçmenlik işlemlerini durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Washington’da iki Ulusal Muhafız askerinin vurulduğu saldırının şüphelisinin 2021’de Afganistan’dan geldiğini açıklamasının ardından, ülkede tüm Afganların göçmenlik başvurularının işlenmesi durduruldu.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), saldırının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Afgan vatandaşlarıyla ilgili tüm göçmenlik taleplerinin işlenmesinden, güvenlik ve inceleme protokollerinin daha ayrıntılı incelenmesine kadar bütün işlemlerin "derhal geçerli olmak üzere" durdurulduğu ifade edildi.

USCIS'in tek odak noktasının ve misyonunun, ABD halkının güvenliği ve korunması olduğu vurgulandı.

İki Ulusal Muhafız askerinin hedef alındığı saldırıyı "iğrenç bir saldırı" ve "nefret dolu bir eylem" olarak tanımlayan Trump, saldırıyı bir "terör saldırısı" olarak değerlendirdiklerini belirtmişti.

Trump, olayla ilgili yakalanan şüphelinin 2021 yılının eylül ayında Afganistan'dan ABD'ye gelen bir göçmen olduğunu söyleyerek eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin göçmen politikalarının ABD'ye çok zarar verdiğini savunmuştu.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU ABD İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, şu anda gözaltında tutulan şüphelinin, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Afganların ülkeye girişine izin veren Biden dönemi politikası kapsamında Eylül 2021'de ABD'ye giren Afgan uyruklu Rahmanullah Lakanwal olduğunu tespit etti. WASHINGTON'DAKİ SALDIRI Washington Polis Departmanı, dün yerel saatle 14.15 sularında Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan iki Ulusal Muhafız'ın vurulduğunu ve şüphelinin yakalandığını bildirmişti. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, olaya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, iki askerin durumunun kritik olduğunu açıklamıştı. Patel, ellerindeki bulgulara göre saldırganın tek kişi olduğunu, bu kişinin gözaltına alındığını aktarmıştı. Olayı en üst düzeyde soruşturacaklarını vurgulayan Patel, "Bu, önemli bir ulusal güvenlik meselesidir. Başkan Trump da konuyla ilgili bilgilendirildi ve süreci yakından takip ediyor." demişti. REKLAM Aynı basın toplantısında konuşan Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser ise söz konusu saldırıyı "hedef gözetilerek yapılmış bir saldırı" şeklinde tanımlamış ve olayı FBI ile kapsamlı şekilde soruşturacaklarını söylemişti.