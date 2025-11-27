Fenerbahçe - Ferencvaros maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Tedesco'nun 11'i!

Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.