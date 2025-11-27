Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: 'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!

        Antalya'da, internet üzerinden tanışıp buluştukları kadınlar tarafından götürüldükleri eğlence mekanında fahiş hesap çıkarılan erkeklerden tehditle tahsilat yaptığı ileri sürülen 29 şüpheli, 'Son Kadeh' adlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden 16'sı tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 09:18 Güncelleme: 27.11.2025 - 09:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 3 ay süren projeli çalışmasında, Muratpaşa ilçesindeki eğlence mekanı işletmecileri ve çalışanlarının, sosyal medya platformlarında sahte kadın profilleri üzerinden tanıştıkları erkekleri mekana yakın noktaya yönlendirdiği belirlendi.

        8-10 KAT FAZLA HESAP ÇIKARDILAR

        DHA'daki habere göre buluşma alanına gelen erkeklerin, mekanda çalışan kadınlar tarafından karşılanıp işletmeye götürüldüğü, hesaba çok sayıda kalem eklenerek şişirilmiş adisyonlar düzenlendiği ve müşterilere kentteki benzer işletmelere oranla 8-10 kat daha yüksek hesap çıkarıldığı tespit edildi.

        REKLAM

        İTİRAZ ERDEN MÜŞTERİYE SİLAHLI TEHDİT

        Müşterilerin hesaba itiraz etmesi üzerine şüphelilerin silah göstermenin yanı sıra cebir ve tehditle nakit ödeme, kredi kartı kullanımı ya da mobil bankacılık üzerinden kredi çektirerek ödeme almaya zorladığı, elde edilen paraların ise işletme yöneticileri ile çalışanlar arasında paylaştırıldığı belirlendi.

        17'Sİ KADIN 29 GÖZALTI

        Yapılan tespitlerin ardından 'Son Kadeh' adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 17’si kadın toplam 29 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 99 mermi ile suça ilişkin çok sayıda evrak ve doküman ele geçirildi.

        16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        'Nitelikli yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Tehdit ve hakaret' suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16’sı tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Antalya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        ABD'de 2 askeri personel vuruldu
        ABD'de 2 askeri personel vuruldu
        Daha 2'nci sınıftı... Tenefüste yere yığıldı!
        Daha 2'nci sınıftı... Tenefüste yere yığıldı!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Mbappe gol oldu yağdı, Real Madrid kazandı!
        Mbappe gol oldu yağdı, Real Madrid kazandı!
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Polis memuru kayınvalidesini öldürüp canına kıydı! Kanlı miras!
        Polis memuru kayınvalidesini öldürüp canına kıydı! Kanlı miras!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Peş peşe acı haber... Ebru'ya da kıydılar!
        Peş peşe acı haber... Ebru'ya da kıydılar!
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        Marmara ve Ege için sağanak ve lodos alarmı
        Marmara ve Ege için sağanak ve lodos alarmı
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İngiliz devleri Zeki Çelik'in peşinde!
        İngiliz devleri Zeki Çelik'in peşinde!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        "Enflasyon bir virüs gibidir"
        "Enflasyon bir virüs gibidir"