Endonezya'nın 42 milyon nüfuslu başkenti Cakarta, dünyanın en kalabalık şehri oldu

Birleşmiş Milletler (BM), Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın 42 milyon nüfusuyla Tokyo’yu geride bırakarak dünyanın en kalabalık kenti unvanını aldığını bildirdi.

BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı Nüfus Birimi, 2025 Dünya Kentleşme Beklentileri raporunu paylaştı.

Raporda, Cakarta'nın nüfusu 42 milyon olarak tahmin edilirken, Bangladeş'in başkenti Dakka 37 milyonla ikinci sırada yer aldı. BM'nin 2018'deki raporunda ilk sırada gösterilen Tokyo ise 33 milyon nüfusuyla üçüncü sıraya geriledi.

1950’de dünya nüfusunun yalnızca yüzde 20’sinin şehirlerde yaşadığına işaret edilen raporda, bugün bu oranın yaklaşık yüzde 50 seviyelerine ulaştığı vurgulandı.

Raporda, 2050 yılına kadar dünya nüfusundaki artışın üçte ikisinin şehirlerde, kalanın ise kasaba ve küçük yerleşimlerde gerçekleşmesinin beklendiğine işaret edildi.

Büyük şehir sayısının 1975’te 8 iken 2025 itibarıyla 33’e yükseldiği kaydedilen raporda, dünyanın en kalabalık 10 kentinden 9’unun Asya’da (Cakarta, Dakka, Tokyo, Yeni Delhi, Şanghay, Guangcou, Kahire, Manila, Kalküta ve Seul) bulunduğuna dikkat çekildi.