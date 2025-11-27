Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Endonezya'nın 42 milyon nüfuslu başkenti Cakarta, dünyanın en kalabalık şehri oldu | Dış Haberler

        Endonezya'nın 42 milyon nüfuslu başkenti Cakarta, dünyanın en kalabalık şehri oldu

        BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı Nüfus Birimi verilerine göre, 42 milyon nüfusa sahip Endonezya'nın başkenti Cakarta, dünyanın en kalabalık şehri oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 11:57 Güncelleme: 27.11.2025 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Birleşmiş Milletler (BM), Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın 42 milyon nüfusuyla Tokyo’yu geride bırakarak dünyanın en kalabalık kenti unvanını aldığını bildirdi.

        BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı Nüfus Birimi, 2025 Dünya Kentleşme Beklentileri raporunu paylaştı.

        Raporda, Cakarta'nın nüfusu 42 milyon olarak tahmin edilirken, Bangladeş'in başkenti Dakka 37 milyonla ikinci sırada yer aldı. BM'nin 2018'deki raporunda ilk sırada gösterilen Tokyo ise 33 milyon nüfusuyla üçüncü sıraya geriledi.

        1950’de dünya nüfusunun yalnızca yüzde 20’sinin şehirlerde yaşadığına işaret edilen raporda, bugün bu oranın yaklaşık yüzde 50 seviyelerine ulaştığı vurgulandı.

        REKLAM

        Raporda, 2050 yılına kadar dünya nüfusundaki artışın üçte ikisinin şehirlerde, kalanın ise kasaba ve küçük yerleşimlerde gerçekleşmesinin beklendiğine işaret edildi.

        Büyük şehir sayısının 1975’te 8 iken 2025 itibarıyla 33’e yükseldiği kaydedilen raporda, dünyanın en kalabalık 10 kentinden 9’unun Asya’da (Cakarta, Dakka, Tokyo, Yeni Delhi, Şanghay, Guangcou, Kahire, Manila, Kalküta ve Seul) bulunduğuna dikkat çekildi.

        Ayrıca, raporda, Japonya'nın başkenti Tokyo'nun nüfus artış hızının, Kovid-19 salgını sırasında yavaşladığı ancak iş ve eğitim fırsatları arayan gençlerin akınıyla birlikte yeniden toparlanma evresine geçtiği kaydedildi.

        BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı'ndan Li Junhua, konuya ilişkin açıklamasında kentleşmenin çağın tanımlayıcı olgusu olduğunu vurgulayarak, "Kapsayıcı ve stratejik biçimde yönetildiğinde, iklim eylemi, ekonomik büyüme ve sosyal eşitlik için dönüştürücü fırsatlar yaratabilir." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Evin önünde pusu kurdu, karısını katletti!
        Evin önünde pusu kurdu, karısını katletti!
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        İşçi alacaklarında zaman aşımı