Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Valilik inceleme başlattı! AFAD araştıracak! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Valilik inceleme başlattı! AFAD araştırma yapacak! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, iddiaya göre evlerinde yedikleri tavuk yemeğinin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 3 kardeşten, 18 yaşındaki Neslinur Topal hayatını kaybetti. Muğla Valisi Akbıyık, olayla ilgili çalışma başlatıldığını ifade etti. Zehirlenme şüphesiyle soruşturma başlatan Seydikemer Cumhuriyet Savcılığı, evde herhangi bir kimyasal madde bulunup bulunmadığının tespiti için Muğla İl AFAD Müdürlüğü'nden teknik inceleme talep etti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.11.2025 - 11:14 Güncelleme: 27.11.2025 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'da olay, Seydikemer ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde yaşandı. Evlerinde tavuk yemeği yedikten sonra rahatsızlanan Neslinur Topal (18) ve kardeşleri F.T. (10) ile R.T. (12), zehirlenme şüphesiyle Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        NESLİNUR ÖLDÜ, 2 KARDEŞİNİN DURUMU CİDDİ

        DHA'daki habere göre tedavi altına alınan kardeşlerden durumu ağır olan Neslinur Topal, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Neslinur Topal, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 kardeşin ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        VALİ AKBIYIK TALİMAT VERDİ

        İHA'daki habere göre yaşanan olay sonrasında Muğla Valiliği harekete geçerken, Vali Dr. İdris Akbıyık'ın konuyu kendisi takip ettiği öğrenildi. Vali Akbıyık'ın talimatı sonrasında Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olayın nedenin tespiti için çalışma başlattığı öğrenildi.

        MARKETTE İNCELEME BAŞLATILDI

        Ayrıca ailenin tavuğu aldığı markette de belediye ve il tarım ekiplerince inceleme başlatıldığının bilgisine ulaşıldı.

        SAVCILIK, AFAD'DAN İNCELEME İSTEDİ

        Olayın ardından Seydikemer Cumhuriyet Savcılığı, zehirlenmenin nedenini aydınlatmak amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Savcılık, evde herhangi bir kimyasal madde bulunup bulunmadığının tespiti için Muğla İl AFAD Müdürlüğü'nden teknik inceleme talep etti.

        Bu talep üzerine, Muğla AFAD Müdürlüğü personelleri özel cihazlarla olay yerinde incelemelerde bulundu. İlk incelemeler neticesinde, durumun daha detaylı araştırılması gerektiği belirlendi ve KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) ekibinin bölgeye gelmesi gerektiği rapor edildi.

        KİMYASAL TETKİK YAPILACAK

        Muğla AFAD Müdürlüğü tarafından derhal talep edilen KBRN ekipleri, en kısa sürede olay yerine ulaşarak evde detaylı kimyasal madde incelemesi yapacak. Ekipler, zehirlenmeye neden olan etkeni tespit etmek için cihazlarla kapsamlı bir araştırma gerçekleştirecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Muğla
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Evin önünde pusu kurdu, karısını katletti!
        Evin önünde pusu kurdu, karısını katletti!
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        İşçi alacaklarında zaman aşımı