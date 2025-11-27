Muğla'da olay, Seydikemer ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde yaşandı. Evlerinde tavuk yemeği yedikten sonra rahatsızlanan Neslinur Topal (18) ve kardeşleri F.T. (10) ile R.T. (12), zehirlenme şüphesiyle Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

NESLİNUR ÖLDÜ, 2 KARDEŞİNİN DURUMU CİDDİ

DHA'daki habere göre tedavi altına alınan kardeşlerden durumu ağır olan Neslinur Topal, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Neslinur Topal, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 kardeşin ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

VALİ AKBIYIK TALİMAT VERDİ

İHA'daki habere göre yaşanan olay sonrasında Muğla Valiliği harekete geçerken, Vali Dr. İdris Akbıyık'ın konuyu kendisi takip ettiği öğrenildi. Vali Akbıyık'ın talimatı sonrasında Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olayın nedenin tespiti için çalışma başlattığı öğrenildi.

MARKETTE İNCELEME BAŞLATILDI

Ayrıca ailenin tavuğu aldığı markette de belediye ve il tarım ekiplerince inceleme başlatıldığının bilgisine ulaşıldı.

SAVCILIK, AFAD'DAN İNCELEME İSTEDİ

Olayın ardından Seydikemer Cumhuriyet Savcılığı, zehirlenmenin nedenini aydınlatmak amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Savcılık, evde herhangi bir kimyasal madde bulunup bulunmadığının tespiti için Muğla İl AFAD Müdürlüğü'nden teknik inceleme talep etti.