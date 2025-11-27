Valilik inceleme başlattı! AFAD araştırma yapacak! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, iddiaya göre evlerinde yedikleri tavuk yemeğinin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 3 kardeşten, 18 yaşındaki Neslinur Topal hayatını kaybetti. Muğla Valisi Akbıyık, olayla ilgili çalışma başlatıldığını ifade etti. Zehirlenme şüphesiyle soruşturma başlatan Seydikemer Cumhuriyet Savcılığı, evde herhangi bir kimyasal madde bulunup bulunmadığının tespiti için Muğla İl AFAD Müdürlüğü'nden teknik inceleme talep etti
Muğla'da olay, Seydikemer ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde yaşandı. Evlerinde tavuk yemeği yedikten sonra rahatsızlanan Neslinur Topal (18) ve kardeşleri F.T. (10) ile R.T. (12), zehirlenme şüphesiyle Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
NESLİNUR ÖLDÜ, 2 KARDEŞİNİN DURUMU CİDDİ
DHA'daki habere göre tedavi altına alınan kardeşlerden durumu ağır olan Neslinur Topal, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Neslinur Topal, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 kardeşin ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
VALİ AKBIYIK TALİMAT VERDİ
İHA'daki habere göre yaşanan olay sonrasında Muğla Valiliği harekete geçerken, Vali Dr. İdris Akbıyık'ın konuyu kendisi takip ettiği öğrenildi. Vali Akbıyık'ın talimatı sonrasında Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olayın nedenin tespiti için çalışma başlattığı öğrenildi.
MARKETTE İNCELEME BAŞLATILDI
Ayrıca ailenin tavuğu aldığı markette de belediye ve il tarım ekiplerince inceleme başlatıldığının bilgisine ulaşıldı.
SAVCILIK, AFAD'DAN İNCELEME İSTEDİ
Olayın ardından Seydikemer Cumhuriyet Savcılığı, zehirlenmenin nedenini aydınlatmak amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Savcılık, evde herhangi bir kimyasal madde bulunup bulunmadığının tespiti için Muğla İl AFAD Müdürlüğü'nden teknik inceleme talep etti.
Bu talep üzerine, Muğla AFAD Müdürlüğü personelleri özel cihazlarla olay yerinde incelemelerde bulundu. İlk incelemeler neticesinde, durumun daha detaylı araştırılması gerektiği belirlendi ve KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) ekibinin bölgeye gelmesi gerektiği rapor edildi.
KİMYASAL TETKİK YAPILACAK
Muğla AFAD Müdürlüğü tarafından derhal talep edilen KBRN ekipleri, en kısa sürede olay yerine ulaşarak evde detaylı kimyasal madde incelemesi yapacak. Ekipler, zehirlenmeye neden olan etkeni tespit etmek için cihazlarla kapsamlı bir araştırma gerçekleştirecek.