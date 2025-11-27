Fenerbahçe - Ferencvaros maçı CANLI YAYIN
Fenerbahçe - Ferencvaros maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya geliyor. Domenico Tedesco'nun ekibi, geride kalan 4 maçta elde ettiği 7 puanla 15. sırada yer alıyor. Konuk ekip ise 3 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 10 puanla 3. basamakta bulunuyor.
STAT: Chobani Stadı
HAKEM: Ricardo De Burgos
SAAT: 20.45
YAYIN: TRT SPOR
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Brown, Asensio, Alvarez, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri.
Ferencvaros: Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Kanichowsky, Keita, Zachariassen, Cadu, Yusuf, Varge.
UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından evinde Nice ve Stuttgart'ı mağlup ederken, deplasmanda Viktoria Plzen ile berabere kaldı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun ekibi, geride kalan 4 maçta elde ettiği 7 puanla 15. sırada yer alıyor. Konuk ekip ise 3 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 10 puanla 3. basamakta bulunuyor.
5 EKSİK
Fenerbahçe, Ferencvaros karşısında 5 oyuncusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezaları bulunan Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues, maç kadrosunda yer alamıyor. Bu oyuncuların yanı sıra tedavileri devam eden Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski de takımlarını yalnız bırakıyor.
Öte yandan Fenerbahçe, Avrupa listesinde yer almayan Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz ve Mert Hakan Yandaş ile kadro dışı kararı alınan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’dan yararlanamıyor.
LEVENT KADROYA DAHİL EDİLDİ
Fenerbahçe'de Levent Mercan, UEFA listesine dahil edildi. Sarı-lacivertlilerde UEFA listesine sezon başında adı yazılmayan Levent, Cenk Tosun'un 2 ayı aşkın sürecek sakatlığı nedeniyle bu oyuncunun yerine listeye eklendi.
İÇ SAHADA 146 MAÇTA 76 GALİBİYET
Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarında oynadığı 146 maçta 76 galibiyet elde etti.
Sarı-lacivertliler, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa kupası mücadelesinden bu yana iç sahadaki 146 maçta 76 galibiyetin yanı sıra 32 beraberlik ve 38 yenilgi yaşadı.
İç saha maçlarında rakip fileleri 215 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesindeki 139 gole engel olamadı.
"2" NUMARALI KUPADA 153. SINAV
Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 152 karşılaşmada boy gösterdi.
Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 66 galibiyet elde ederken 47 maçı kaybetti, 39 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe, bu maçlarda 212 gol sevinci yaşarken kalesindeki 191 gole engel olamadı.