27 Kasım 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 27 Kasım 2025'in öne çıkan haberleri...

* Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmek için Türkiye'ye geldi. Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Papa 14. Leo, Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul'a ve İznik'e gidecek

* 11.Yargı Paketi Meclis'e sunuldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Yargı paketi 40'a yakın maddeden oluşacak. Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler yer alıyor. Çocukların örgüt faaliyetlerinde kullanılmasını önleyeceğiz

* Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne 5 milyon 314 bin kişinin müracaat ettiğini açıkladı

* Yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yılda vergi ve harçları yeniden değerleme oranı yerine, enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük artırmak için çalıştıklarını belirtti

* Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında bu akşam Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek

* Feyyaz Yiğit, Haluk Bilginer ve Hatice Aslan'ın başrollerini paylaştığı 'Yan Yana', sinemadan uzaklaşan Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Ata Demirer ve Ahmet Kural, Murat Cemcir'e; "Dönebilirsiniz" mesajı verdi