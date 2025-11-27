Habertürk
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri! - Fenerbahçe Haberleri

        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk töreninde açıklamalarda bulundu. Özbek, Fenerbahçe derbisiyle ilgili, "Bizlere yakışan, sakatlık olmayan ve dostluk içinde bir derbi olmasını diliyorum. Atanacak hakem federasyonun işi. Geçtiğimiz kaotik günlerdeki tartışmalara sebebiyet vermeyecek bir yönetim tarzını sergilemesini istiyorum." dedi.

        Giriş: 27.11.2025 - 11:56 Güncelleme: 27.11.2025 - 11:56
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın sponsorluk anlaşması için imza töreni düzenlendi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleşen imza töreninde sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

        İşte Dursun Özbek'in açıklamaları:

        İmzalanan sponsorluk anlaşmasıyla ilgili Özbek, “Bugün Türk sporunun en seçkin ve köklü kulübü olarak çok önemli bir işbirliğini yenilemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Fuzul Tasarruf Finansman Anonim Şirketiyle Galatasaray teke isim ve göğüs sponsorluğu için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Galatasaray sadece sportif başarılarıyla değil, fırsat eşitliği ve insan odaklı gelişimi ve toplumsal sorumluluğu merkezine alarak farklı bir yerde durmaktadır. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız bu duruşun en önemli örneklerinden biridir. Başarılar sadece sahada performansın değil, Galatasaray ruhunun yansımasıdır." dedi.

        Özbek sözlerine şöyle devam etti, "Sporcularımız engelin sadece bir kelime olduğunu, inancın, çalışmanın ve birlikte olmanın gücüyle aşamayacağımız hiçbir sınır olmadığını dünyaya gösteriyor. Galatasaray'ın olduğu yerde hedef her zaman en üst basamaktır. Bugün imzalanan anlaşma, bu yol arkadaşlığının ne kadar sağlam temellerine dayandığını göstermektedir. Tüm sporcularımıza başarılı ve kupalarla dolu bir sezon diliyorum.”

        DERBİ VE HAKEM SÖZLERİ

        "Türkiye'de ve dünyada büyük bir ilgiyle izlenecek derbi olacak. Bizlere, ülkemize yakışan, sakatlığı olmayan, dostluk içinde geçen bir derbi olmasını istiyorum. Hakem konusu TFF'nin işi. Bütün dünyada izlenen bir derbi olması nedeniyle gerekli atama yapılacaktır. Tartışmalara sebep olmayacak bir yönetim sergilenmesini arzu ediyorum. Hakem hataları dünyada her yerde oluyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçımızda da büyük hakem hatasıyla karşılaştık. Mümkün olduğu kadar az ve toplumların kabul edebileceği hataları görelim. VAR ve hakemin gerekli itinayı göstermesini arzu ediyorum."

        "TOPLUMU GERMEYE GEREK YOK"

        "Derbi atmosferi sakin geçiyor, toplumu germeye gerek yok. Uzun bir maraton, ligde çok maç var. Gerginlik sadece kulüpleri değil, toplumu geriyor. Buna gerek yok. İnşallah bu şekilde devam eder. Maç sırasında da gerginlik olmamasını arzu ediyorum. Bizim davranış şeklimiz bu şekilde ve böyle devam edeceğiz."

        "EDERSON KONUSU TFF'NİN İŞİ"

        Fenerbahçe kalecisi Ederson'un PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili soruyu Özbek şöyle yanıtladı, “O federasyonun işi. Daha önce benzer uygulamalar zaten vardı. Federasyon bütün bunların ışığında değerlendirecektir. Örnekleri var. Onun dışında bir uygulamaya gideceklerini düşünmüyorum”

        "HAKEM KARALARI SONUCU ETKİLEDİ"

        "Şampiyonlar Ligi'nde beklemediğimiz bir yenilgi aldık, hesabımız öyle değildi. İzleyenler görmüştür, sonucu etkileyen parametreler var. Milli maç aralarında takımların başına gelen sakatlık süreçleri etkili olmuştur. Takımda çok sayıda milli oyuncu olması ve bunların milli maçları... Sezon boyunca 70'ye yakın maç oynanıyor. Sakatlıklar oluyor, Galatasaray da bundan nasibini aldı. Sakatlıklar sonucu etkiledi. Önemli faktörlerden biri de maçın hakeminin verdiği kararlardı! Maçta ve sonrasında tekrar izleyerek verilen kararların neticeye etki ettiği çok net görülüyor."

        "BAHİS CEZASI ETKİLEDİ"

        "Bahis cezasının da Şampiyonlar Ligi'ndeki maça etkisi oldu. Bunları bahane olarak söylemiyorum. İlk 8 hedefimiz vardı. Galatasaray'ı en yüksek seviyeye taşıyacağız. Kimse endişe etmesin. 3 maçta gereken puanları toplamayı hedefliyoruz. Takıma güveniyorum, Şampiyonlar Ligi'nde bizi arzu ettiğimiz yere taşıyacaklar."

        ARA TRANSFER DÖNEMİ

        Özbek, ara transfer çalışmaları hakkında, "Ocak ayı transfer dönemine az bir zaman kaldı. Konuyu hocamızla ve teknik ekibimizle aşağı yukarı her gün tartışıyoruz. Scout ekibimizle de çalışmalarımız devam ediyor. Devre arasına kadar herhangi bir açıklama yapmayı düşünmüyoruz. Biz sessiz ama çok nitelikli bir çalışmayla transfer dönemine hazırlanıyoruz. Hocamızın gerekli gördüğü eksikleri yerine getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

