Dursun Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın sponsorluk anlaşması için imza töreni düzenlendi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleşen imza töreninde sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları:

İmzalanan sponsorluk anlaşmasıyla ilgili Özbek, “Bugün Türk sporunun en seçkin ve köklü kulübü olarak çok önemli bir işbirliğini yenilemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Fuzul Tasarruf Finansman Anonim Şirketiyle Galatasaray teke isim ve göğüs sponsorluğu için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Galatasaray sadece sportif başarılarıyla değil, fırsat eşitliği ve insan odaklı gelişimi ve toplumsal sorumluluğu merkezine alarak farklı bir yerde durmaktadır. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız bu duruşun en önemli örneklerinden biridir. Başarılar sadece sahada performansın değil, Galatasaray ruhunun yansımasıdır." dedi.

REKLAM

Özbek sözlerine şöyle devam etti, "Sporcularımız engelin sadece bir kelime olduğunu, inancın, çalışmanın ve birlikte olmanın gücüyle aşamayacağımız hiçbir sınır olmadığını dünyaya gösteriyor. Galatasaray'ın olduğu yerde hedef her zaman en üst basamaktır. Bugün imzalanan anlaşma, bu yol arkadaşlığının ne kadar sağlam temellerine dayandığını göstermektedir. Tüm sporcularımıza başarılı ve kupalarla dolu bir sezon diliyorum.”

DERBİ VE HAKEM SÖZLERİ

"Türkiye'de ve dünyada büyük bir ilgiyle izlenecek derbi olacak. Bizlere, ülkemize yakışan, sakatlığı olmayan, dostluk içinde geçen bir derbi olmasını istiyorum. Hakem konusu TFF'nin işi. Bütün dünyada izlenen bir derbi olması nedeniyle gerekli atama yapılacaktır. Tartışmalara sebep olmayacak bir yönetim sergilenmesini arzu ediyorum. Hakem hataları dünyada her yerde oluyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçımızda da büyük hakem hatasıyla karşılaştık. Mümkün olduğu kadar az ve toplumların kabul edebileceği hataları görelim. VAR ve hakemin gerekli itinayı göstermesini arzu ediyorum."