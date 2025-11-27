Hong Kong'da yangın faciası! 44 kişi öldü, çok sayıda kişiden haber alınamıyor!

Yerel itfaiye biriminden yapılan açıklamaya göre, yangında şu ana dek aralarında bir itfaiyecinin olduğu 44 kişi hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılanlardan 45 kişinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

279 kişiden hala haber alınamazken 26 itfaiye ekibi yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.