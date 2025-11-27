Hong Kong'da yangın faciası! 44 kişi öldü, çok sayıda kişiden haber alınamıyor!
Hong Kong'da dün öğle saatlerinde 2 bine yakın dairenin bulunduğu sitede çıkan yangında 44 kişi hayatını kaybetti, 279 kişiden haber alınamıyor. Binaların tadilatı için dış cepheye kurulu bambu iskeleler yüzünden hızla yayılan yangın halen üç blokta devam ediyor
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po bölgesinde dün 8 apartmanlı sitede çıkan yangında 44 kişinin hayatını kaybetti, 279 kişiden hala haber alınamıyor. 4 bin 600'den fazla kişiye ev sahipliği yapan sekiz blokta yaklaşık iki bin daire bulunuyor.
Yerel itfaiye biriminden yapılan açıklamaya göre, yangında şu ana dek aralarında bir itfaiyecinin olduğu 44 kişi hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılanlardan 45 kişinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
279 kişiden hala haber alınamazken 26 itfaiye ekibi yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
İtfaiye ekipleri gece boyunca üst katlarında mahsur kalan apartman sakinlere ulaşmaya çalıştı. olabilecek sakinlere ulaşmakta zorlandı. Yetkililer, Perşembe sabahı itibarıyla dört bloktaki yangını kontrol altına aldıklarını, üç blokta ise çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Dün öğle saatlerinde 1900'den fazla dairenin bulunduğu sitede başlayan yangın, binaların tadilatı için dış cepheye kurulu bambu iskeleler yüzünden hızla yayılmıştı.
3 şüpheli gözaltına alındı
Emniyet yetkilileri, yangınla ilişkili olarak, sitedeki tadilatı yürüten inşaat şirketinin iki müdürü ve danışman mühendis olmak üzere 3 kişiyi "taksirle adam öldürme" şüphesiyle gözaltına aldı.
5. seviye alarm verildi
Yangınların şiddeti için 5 kademeli derecelendirme sistemi kullanılan Hong Kong'da, 17 yıl sonra ilk defa 5. seviye alarmı verildi.
Çevrede bulunan iki sitenin daha tahliye edildiğini bildiren yetkililer, kurulan 8 geçici barınağa yangından etkilenen 900 civarı vatandaşın sığındığını belirtti.
Yetkililer, 140'tan fazla yangın söndürme aracının ve 800'ün üzerinde sağlık ve itfaiye personelinin olay yerine sevk edildiği kaydetti.
Şi'den başsağlığı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yangında hayatını kaybedenler için Hong Kong hükümetine başsağlığı dilerken Pekin'in Hong Kong ve Makau İşleri Ofisi'ne yerel hükümetle yangına mücadele için destek sağlaması talimatını verdi.
Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu, çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya yol açan yangın nedeniyle derin üzüntü duyduğunu dile getirirken hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.
*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.