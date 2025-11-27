Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk resmi yurt dışı gezisini gerçekleştirmek üzere Türkiye'ye geldi.

Papa 14. Leo'nun, ilk durağı Anıtkabir oldu. Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup Anıtkabir özel defterini imzalayan Papa, buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo ile baş başa görüşmeye geçti, heyetler arası görüşmenin ardından davetlilere hitap edecek.

Papa, burada ayrıca resmi yetkililerin yanı sıra sivil toplum ve diplomatik temsilcilerle de bir araya gelecek.

Papa 14. Leo, Külliye'deki temaslarının ardından Diyanet İşleri Başkanlığına giderek Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile görüşecek.

İLK DURAĞI ANITKABİR OLDU

Papa 14. Leo'nun, ilk durağı Anıtkabir oldu. Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup Anıtkabir özel defterini imzalayan Papa, buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

BERABERİNDE 70'İ AŞKIN GAZETECİ VAR

Papa ile beraber, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher, yetkililer ile bu seyahati takip edecek olan 70'i aşkın gazeteci Türkiye’ye doğru yola çıktı.

AKŞAM SAATLERİNDE İSTANBUL'A GEÇECEK Başkentteki resmi temasların ardından Papa 14. Leo, aynı gün akşam saatlerinde Ankara'dan İstanbul'a geçecek. Yarın da İstanbul'da ilk olarak Harbiye'deki Saint Esprit Katolik Kilisesi'nde (Kutsal Ruh Katedrali) piskoposlar, rahipler, diyakonlar ve ruhani görevlilerle bir araya gelecek Papa, ardından Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret edecek. REKLAM Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor? Haberi Görüntüle Papa 14. Leo, aynı gün öğleden sonra helikopterle Bursa'nın İznik ilçesine gidecek ve Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne ilişkin Hristiyan mezhepleri arasındaki ayine katılacak. Papa 14. Leo, 29 Kasım'da Sultanahmet Camisi'ne ziyarette bulunacak, ardından da Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek yerel kiliseliler ve Hristiyan topluluklarının liderleriyle toplantı gerçekleştirecek. Sonraki durağı Aya Yorgi Kilisesi ve Fener Rum Patrikhanesi olacak Papa, burada Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek, ardından ortak bildiri imzalayacak. Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun cumartesi günü programı, Volkswagen Arena'da düzenlenecek ayinle sürecek. Ziyaretlerine 30 Kasım Pazar günü de devam edecek Papa, öğleden sonra Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla gezisinin ikinci ayağı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gidecek.