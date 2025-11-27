Fenerbahçe: 1 - Ferencvaros: 1 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk etti. Chobani Stadı'nda oynayan mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Müsabakanın ilk yarısı tempolu geçse de gol sesi çıkmadı. İkinci yarı da ise konuk ekip, 66. dakikada Barnabas Varga ile maçta gol perdesini açtı. Temsilcimiz ise 3 dakika sonra beraberliği yakaladı. Fenerbahçe, 69. dakikada Talisca ile skora dengeyi getirdi. Maçta başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

JHON DURAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Öte yandan Fenerbahçe'de Jhon Duran, rakibine fiziksel müdahale ettiği için 90+1. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte temsilcimiz, Avrupa'daki puanını 8'e yükseltti.

1 Aralık Pazartesi günü Süper Lig'de Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında ise Norveç ekibi Brann'a konuk olacak.

TEDESCO'DAN 3'Ü ZORUNLU 7 DEĞİŞİKLİK UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynadıkları Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'ine göre kadrosunda 3'ü zorunlu 7 değişiklik gerçekleştirdi. Genç teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlattığı Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues'i sarı kart cezaları nedeniyle kadroya alamadı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yanı sıra Mert Müldür, Levent Mercan, Dorgeles Nene ve Jhon Duran'ı ise yedek soyundurdu. İtalyan teknik adam, söz konusu futbolcuların yerine ise ilk 11'de Nelson Semedo, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Edson Alvarez, Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri'yi sahaya sürdü. Fenerbahçe'de ayrıca İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Sebastian Szymanski, Kamil Efe Üregen ve Haydar Karataş yedekler arasında bulundu. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezaları bulunan Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü takımını yalnız bıraktı. Öte yandan Fenerbahçe, Avrupa listesinde yer almayan Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz ve Mert Hakan Yandaş ile kadro dışı kararı alınan İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'dan da faydalanamadı.

YİĞİT EFE DEMİR, İLK KEZ 11'DE FORMA GİYDİ Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yiğit Efe Demir, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir resmi karşılaşmada ilk 11'de görev aldı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord karşısında son bölümde oyuna dahil olan Yiğit Efe, ligde ise süre bulamamıştı. Domenico Tedesco, savunmada Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü'nün yokluğunda 21 yaşındaki oyuncuyu ilk 11'de değerlendirdi.

SYZMANSKI YEDEK SOYUNDU Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, Ferencvaros maçında kadroya dahil edildi. Milli arada yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan ve Çaykur Rizespor müsabakasında takımını yalnız bırakan Szymanski, Ferencvaros müsabakasında yedek soyundu.

ALTYAPIDAN 2 İSİM KULÜBEDE Fenerbahçe'de ceza ve sakatlıklardan oluşan eksiklik nedeniyle Ferencvaros karşısında altyapıdan 2 oyuncu kadroya dahil edildi. Sarı-lacivertlilerde 17 yaşındaki oyunculardan stoper Kamil Efe Üregen ile sol kanat Haydar Karataş, Tedesco'dan forma bekledi.

MAÇTAN DAKİKALAR 17. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Talisca, Asensio'yla verkaç yapıp ceza yayı üzerinden sert vurdu ancak kaleci Dibusz topu kontrol etti. 24. dakikada Oğuz Aydın'ın pasında topu alan Asensio, ceza sahası dışı sağ çaprazından sert vurdu, kaleci Dibusz bu pozisyonda da yine tehlikeyi önledi. 33. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Asensio'nun rakibinden sıyrılıp uzaktan sert vuruşunda, Dibusz uzanarak meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı. 35. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Kerem Aktürkoğlu ön direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. 40. dakikada Ferencvaros etkili geldi. Makreckis'in kullandığı uzun taç atışında Archie Brown'dan topu kapan Varga, sağdan kale sahasına girip Yusuf Bamidele'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, direğe çarpan top yandan auta çıktı. 45. dakikada Ferencvaros gole yaklaştı. Zachariassen'in kafayla indirdiği topu alan Yusuf Bamidele, ceza sahasına girer girmez plase bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri geldi. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamandı.