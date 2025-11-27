Habertürk
        Fenerbahçe'de Ederson'a ceza verilmedi!

        Fenerbahçe'de Ederson'a ceza verilmedi!

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Çaykur Rizespor maçında rakip takım taraftarlarına yönelik hakaretiyle sevk edilen Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson'un, ceza tayinine yer olmadığına karar verdi. Kurul, Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı Roland Sallai'ye ise 2 maç ceza verdi.

        Giriş: 27.11.2025 - 19:33 Güncelleme: 27.11.2025 - 20:05
        PFDK'dan Ederson kararı!
        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe’nin Brezilyalı file bekçisi Ederson’un Çaykur Rizespor karşılaşmasında rakip takım taraftarlarına yönelik hakaretiyle nedeniyle kurula sevk edilse de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığını açıkladı.

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, kararları açıklandı. Çaykur Rizespor maçında rakip takım taraftarlarına yönelik hakaretiyle nedeniyle sevk edilen, Fenerbahçeli Ederson için disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığını karar verildi. Kurul; Galatasaraylı Roland Sallai’ye ise rakip takım oyuncusuna ciddi faulü nedeniyle 2 maç ceza verdi.

        TAHİR KUM: BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLMADI

        Gazeteci Tahir Kum, HT Spor'a bağlanarak bu kararı değerlendirdi. Kum, "Benim için sürpriz olmadı. Geçmişteki Icardi örneği ile Ederson aynı değil. Farklı bir talimatname varken yaşanmış bir hadise, eylemin oluş biçimi de farklı. Ben komik bulmuştum sevk edilmesini. Icardi'nin de o şekilde sevk edilmesi zaten yanlıştı." ifadelerini kullandı.

        NELER OLMUŞTU?

        Fenerbahçe’de Ederson, Çaykur Rizespor karşılaşmasında rakip takım taraftarlarına yönelik “hakareti” nedeniyle 41. maddeden tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilmişti.

        41. MADDE NEDİR?

        "KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME"

        (1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren;

        (a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası,

        (b) Kulüp yöneticilerine 30 ila 60 gün; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde

        ise 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 210.000.-

        11 TL’den 900.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 90.000.-TL’den 420.000.-TL’ye

        kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 78.000.-TL’den 150.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü

        yöneticileri için 51.000.-TL’den 90.000.-TL’ye kadar para cezası,

        (c) Görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.-TL’den 500.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.

        ICARDI 1 MAÇ CEZA ALMIŞTI

        Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi de 2 sezon önce aynı maddeden PFDK'ya sevk edilmişti. 2 maç men cezası alan Arjantinli santrforun cezası, 12. maddeye göre 'haksız tahrik' indirimi de uygulanarak 1 maç men cezası olarak açıklanmıştı.

