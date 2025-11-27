Fenerbahçe'de Ederson'a ceza verilmedi!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe’nin Brezilyalı file bekçisi Ederson’un Çaykur Rizespor karşılaşmasında rakip takım taraftarlarına yönelik hakaretiyle nedeniyle kurula sevk edilse de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığını açıkladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, kararları açıklandı. Çaykur Rizespor maçında rakip takım taraftarlarına yönelik hakaretiyle nedeniyle sevk edilen, Fenerbahçeli Ederson için disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığını karar verildi. Kurul; Galatasaraylı Roland Sallai’ye ise rakip takım oyuncusuna ciddi faulü nedeniyle 2 maç ceza verdi.

TAHİR KUM: BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLMADI

Gazeteci Tahir Kum, HT Spor'a bağlanarak bu kararı değerlendirdi. Kum, "Benim için sürpriz olmadı. Geçmişteki Icardi örneği ile Ederson aynı değil. Farklı bir talimatname varken yaşanmış bir hadise, eylemin oluş biçimi de farklı. Ben komik bulmuştum sevk edilmesini. Icardi'nin de o şekilde sevk edilmesi zaten yanlıştı." ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

Fenerbahçe’de Ederson, Çaykur Rizespor karşılaşmasında rakip takım taraftarlarına yönelik “hakareti” nedeniyle 41. maddeden tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilmişti.

41. MADDE NEDİR?

"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME"

(1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren;