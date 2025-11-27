Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri...

Türk edebiyatında bazı şairler yazıkları şiirlerle çağ açıp çağ kapatırken yaşadıkları aşklarla da tarihin en büyük aşk hikayelerinden bazılarının oluşmasına neden oldu. Aşk çoğu zaman şiire ve şarkıya sığmaz. İşte bu hikayeler de şiirlere ve şarkılara sığmayan, edebiyat ve sanat tarihine geçen aşklardan bazılarını anlatıyor.

Ahmet Arif ve Leyla Erbil

Şair Ahmed Arif'in yazar Leyla Erbil'e duyduğu aşk edebiyat dünyamızda oldukça kıymetli bir yere sahiptir. İkili arasındaki aşk aslında biraz Ahmed Arif tarafında büyüyen bir aşk olarak da anlatılır. 1950’lerin ikinci yarısında başlayan bu sevgi Ahmet Arif ile Leyla Erbil arasında mektuplarla yürüyen bir yakınlık oluşturur. Bu ilişkinin en somut belgesi, Ahmet Arif’in Leyla Erbil’e gönderdiği mektuplar. “Leyla Erbil’e Mektuplar – Ahmet Arif” adıyla kitap olarak basılmıştır.

Sabahattin Ali

Yahya Kemal ve Celile Hikmet

Türk şiirinin en büyük isimlerinden Yahya Kemal Beyatlı'nın Nazım Hikmet'in annesi Celile Hanım'a duyduğu aşk da oldukça dönemli bir aşk hikayesidir. Yahya Kemal’in, öğrencisi Nâzım Hikmet’in annesi ressam Celile Hanım’la yakınlığına ilişkin anlatılar biyografiler ve anı kitaplarında yer alır; ancak bu aşkın kesinliğini gösterecek bir mektup bir evrak maalesef bulunmaz.

Selahattin Pınar ve Afife Jale Biri Türk müziğinin önemli bestecisi Selahattin Pınar, biri Türk tiyatrosunun fedaisi Afife Jale... Bu ikilinin Selahattin Pınar'ın yoğun duygularıyla başlayan ilişkisi, sahnenin öncü ismi Afife Jale'nin sağlık sorunları ve dönemin baskıcı ortamı nedeniyle epey sarsıntıya uğrar ve en sonunda acılı bir sonla noktalanır. Afife Jale Nazım Hikmet ve Piraye Büyük şair Nazım Hikmet'in adına sayfalarca şiirler yazdığı büyük aşkı Piraye Hanım ile arasındaki yakınlık 1930'ların başında başlar ve evlilikle sonuçlanır. Nâzım'ın hapiste olduğu 1938–1950 yılları arasındaki yoğun mektuplaşma aşklarının en büyük kanıtlarıdır. Nazım'ın Piraye aşkı ve ona yazdığı şiirler edebiyatımızın en güzel aşk şiirleri arasında yer alır. Sabahattin Ali ile Aliye Ali Sabahattin Ali'nin büyük aşkı ve kızları Filiz Ali'nin biricik annesi Aliye Ali ile 1935'te başlayan evliliği 1948'de öldürülene kadar devam eder. Büyük yazarın başından geçen onca ekonomik zorluk, davalar, sürgün ve hapishane yıllarında en büyük destekçisi her zaman Aliye hanım olur.