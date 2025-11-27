Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri...
Bazı şairler sadece yazdıkları şiirlerle değil yaşadıkları aşklarla da sanat dünyamızda derin izler bıraktı. Türk edebiyatında aşkları şiirleri kadar konuşulan şairlerden kaç tanesini tanıyorsunuz? İşte edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri...
Türk edebiyatında bazı şairler yazıkları şiirlerle çağ açıp çağ kapatırken yaşadıkları aşklarla da tarihin en büyük aşk hikayelerinden bazılarının oluşmasına neden oldu. Aşk çoğu zaman şiire ve şarkıya sığmaz. İşte bu hikayeler de şiirlere ve şarkılara sığmayan, edebiyat ve sanat tarihine geçen aşklardan bazılarını anlatıyor.
Ahmet Arif ve Leyla Erbil
Şair Ahmed Arif'in yazar Leyla Erbil'e duyduğu aşk edebiyat dünyamızda oldukça kıymetli bir yere sahiptir. İkili arasındaki aşk aslında biraz Ahmed Arif tarafında büyüyen bir aşk olarak da anlatılır. 1950’lerin ikinci yarısında başlayan bu sevgi Ahmet Arif ile Leyla Erbil arasında mektuplarla yürüyen bir yakınlık oluşturur. Bu ilişkinin en somut belgesi, Ahmet Arif’in Leyla Erbil’e gönderdiği mektuplar. “Leyla Erbil’e Mektuplar – Ahmet Arif” adıyla kitap olarak basılmıştır.
Yahya Kemal ve Celile Hikmet
Türk şiirinin en büyük isimlerinden Yahya Kemal Beyatlı'nın Nazım Hikmet'in annesi Celile Hanım'a duyduğu aşk da oldukça dönemli bir aşk hikayesidir. Yahya Kemal’in, öğrencisi Nâzım Hikmet’in annesi ressam Celile Hanım’la yakınlığına ilişkin anlatılar biyografiler ve anı kitaplarında yer alır; ancak bu aşkın kesinliğini gösterecek bir mektup bir evrak maalesef bulunmaz.
Selahattin Pınar ve Afife Jale
Biri Türk müziğinin önemli bestecisi Selahattin Pınar, biri Türk tiyatrosunun fedaisi Afife Jale... Bu ikilinin Selahattin Pınar'ın yoğun duygularıyla başlayan ilişkisi, sahnenin öncü ismi Afife Jale’nin sağlık sorunları ve dönemin baskıcı ortamı nedeniyle epey sarsıntıya uğrar ve en sonunda acılı bir sonla noktalanır.Afife Jale
Nazım Hikmet ve Piraye
Büyük şair Nazım Hikmet'in adına sayfalarca şiirler yazdığı büyük aşkı Piraye Hanım ile arasındaki yakınlık 1930’ların başında başlar ve evlilikle sonuçlanır. Nâzım’ın hapiste olduğu 1938–1950 yılları arasındaki yoğun mektuplaşma aşklarının en büyük kanıtlarıdır. Nazım'ın Piraye aşkı ve ona yazdığı şiirler edebiyatımızın en güzel aşk şiirleri arasında yer alır.
Sabahattin Ali ile Aliye Ali
Sabahattin Ali'nin büyük aşkı ve kızları Filiz Ali'nin biricik annesi Aliye Ali ile 1935'te başlayan evliliği 1948’de öldürülene kadar devam eder. Büyük yazarın başından geçen onca ekonomik zorluk, davalar, sürgün ve hapishane yıllarında en büyük destekçisi her zaman Aliye hanım olur.
Orhan Veli Kanık ile Nahit Hanım
Garipçilerin en bilineni ve şiirin zincirkıranı Orhan Veli'nin avareliklerini yazan çizen çoktur ama Orhan Veli'nin aşkını yazanlar çok bulunmaz. Neyse ki kendi kaleminden dökülen mektuplar gencecik ölen şairin en büyük aşkını tanımamıza vesile oldu. Orhan Veli ile Nahit Hanım arasında 1947–1950 yıllarında yaşanan aşk hikayesi Orhan Veli Kanık'ın Yalnız Seni Arıyorum kitabında okunabilir.
Tomris Uyar ile Turgut Uyar
İkinci Yeni şairlerinin çoğunun adı Tomris Uyar'la anılır ama kesinliğinden emin olduğumuz şey 1969 yılındaki başlayıp Turgut Uyar’ın 1985’teki vefatına kadar devam eden Turgut Uyar-Tomris Uyar aşkıdır. Öykücü Tomris Uyar'ın Erhan Altan'a verdiği söyleşilerden oluşan "Ben Koşarım Aşağlara Koşarım" kitabı ikilinin aşkına dair detaylı bilgiler içerir.Tomris Uyar
Tomris Uyar ile Cemal Süreya
Tomris Uyar'ın Ülkü Tamer ile evliliğinin bitmesinin ardından başlayan bu aşk Turgut Uyar ile evliliğinin öncesindeki döneme denk düşer. Cemal Süreya ile Tomris Uyar arasındaki bu tutkulu aşk kısa süreli ve yoğun bir ilişkidir ancak hiçbir zaman evliliğe dönüşmez. Bu aşkla ilgili en detaylı bilgi Tomris Uyar’ın günlükleri ve iki yazarın söyleşilerinde gizlidir. .