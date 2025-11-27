Bahçelievler'de yıkımı yapılan binaya bitişik apartmanın duvarının olmadığı anlaşıldı
İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan 5 katlı binanın ardından bitişikteki 38 yıllık apartmanın bir cephesinde duvar olmadığı ortaya çıktı! Banyo ve odalar açıkta kaldı. Zabıta inceleme başlatırken, bina sakinleri muşambayla geçici önlem aldı. Yıkımı yapan firma, malzeme temin edilirse açık cepheye duvar öreceğini bildirdi. Sakinler, sorumluluğun apartmanın eski müteahhidinde olduğunu savundu
“BANYO, YATAK ODASI VE OTURMA ODALARI AÇIKTA KALDI”
Yıkım sonrası dairelerin mahrem alanları bir anda dışarıya açıldı; bina sakinleri açıklığı muşambayla kapatarak geçici önlem almaya çalıştı. İhbar üzerine Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri binada inceleme yaptı.
“İŞTEN GELENE KADAR BENİM KATIM YIKILMIŞTI”
Bina sakini Yeter Çelik, “Duvarımızın olmadığını o zaman öğrendik. Bizim apartmanımızın müteahhidi suçlu, gelsin ödesin masrafı” dedi. Yıkımı yapan firma ise kendi kusurları olmadığını, bitişik binanın o cephede duvarı hiç örülmediğini belirterek, malzeme bina sakinlerince temin edilirse açık cepheye duvar öreceklerini bildirdi.