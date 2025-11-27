Bahçelievler'de yıkımı yapılan binaya bitişik apartmanın duvarının olmadığı anlaşıldı

Bahçelievler'de yıkımı yapılan binaya bitişik apartmanın duvarının olmadığı anlaşıldı İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan 5 katlı binanın ardından bitişikteki 38 yıllık apartmanın bir cephesinde duvar olmadığı ortaya çıktı! Banyo ve odalar açıkta kaldı. Zabıta inceleme başlatırken, bina sakinleri muşambayla geçici önlem aldı. Yıkımı yapan firma, malzeme temin edilirse açık cepheye duvar öreceğini bildirdi. Sakinler, sorumluluğun apartmanın eski müteahhidinde olduğunu savundu

