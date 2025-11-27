Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bahçelievler'de yıkımı yapılan binaya bitişik apartmanın duvarının olmadığı anlaşıldı

        Bahçelievler'de yıkımı yapılan binaya bitişik apartmanın duvarının olmadığı anlaşıldı

        İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan 5 katlı binanın ardından bitişikteki 38 yıllık apartmanın bir cephesinde duvar olmadığı ortaya çıktı! Banyo ve odalar açıkta kaldı. Zabıta inceleme başlatırken, bina sakinleri muşambayla geçici önlem aldı. Yıkımı yapan firma, malzeme temin edilirse açık cepheye duvar öreceğini bildirdi. Sakinler, sorumluluğun apartmanın eski müteahhidinde olduğunu savundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 18:45 Güncelleme: 27.11.2025 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bina yıkımında gerçek ortaya çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul’un Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan 5 katlı binanın ardından bitişikteki 38 yıllık apartmanın bir cephesinde duvar olmadığı ortaya çıktı.

        “BANYO, YATAK ODASI VE OTURMA ODALARI AÇIKTA KALDI”

        Yıkım sonrası dairelerin mahrem alanları bir anda dışarıya açıldı; bina sakinleri açıklığı muşambayla kapatarak geçici önlem almaya çalıştı. İhbar üzerine Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri binada inceleme yaptı.

        “İŞTEN GELENE KADAR BENİM KATIM YIKILMIŞTI”

        Bina sakini Yeter Çelik, “Duvarımızın olmadığını o zaman öğrendik. Bizim apartmanımızın müteahhidi suçlu, gelsin ödesin masrafı” dedi. Yıkımı yapan firma ise kendi kusurları olmadığını, bitişik binanın o cephede duvarı hiç örülmediğini belirterek, malzeme bina sakinlerince temin edilirse açık cepheye duvar öreceklerini bildirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bahçelievler
        #kentsel dönüşüm
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Zaman aşımına 5 ay kala çözüldü! Kayıp öğretmeni öğrencisi genç kız öldürdü!
        Zaman aşımına 5 ay kala çözüldü! Kayıp öğretmeni öğrencisi genç kız öldürdü!
        27 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        27 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Beşiktaş'ta gözler ara transferde!
        Beşiktaş'ta gözler ara transferde!
        Ayşe'nin katiliydi! Ejegül davasında avukatı çekildi!
        Ayşe'nin katiliydi! Ejegül davasında avukatı çekildi!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Soğuk hava dalgası ülkemize geliyor!
        Soğuk hava dalgası ülkemize geliyor!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor