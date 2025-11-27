Kış provası! Soğuk hava dalgası ülkemize geliyor!

Türkiye’nin batı ve kuzeybatısındaki ülkelerde kış provası yaptıran, kar yağışları ve fırtınalarla ilerleyen soğuk hava dalgası, bu hafta sonu Akdeniz’e inerek ülkemize doğru sokulacak. Bugünlerde mayıs ayındaki gibi 20-28°C arasında seyreden gündüz sıcaklıkları, yaklaşan hava değişimi ile kasım ayı ortalamalarının da altına düşecek.

Batıda sıcaklıklar 25°C’den 15°C’ye gerileyerek bize aralık ayına yaklaştığımızı hatırlatacak. Bu sırada oluşacak yağışların bereketli geleceği alanlar olacak, yağmurların yine zayıf geçeceği yerler de var. Bu gece yarısından sonra kıyı Ege’de yer yer kuvvetli yağış, yarın gün içinde ise İzmir çevresi dahil olmak üzere tüm kıyı Ege’de yağmur bekleniyor. Bu yağışlar gök gürültülü ve yer yer sağanak halinde inecek, İzmir’de daha önce su baskını yaşanan yerlerde caddelerde gölleşme ve zemin katlarda su baskınları yaşanabilir. Torbalı-Seferihisar-Çeşme arasında yağış diğer yerlere göre kuvvetli yağabilir. Cuma akşamı da sürecek yağışlar Cumartesi sabahı olurken bu kez Söke-Milas-Muğla arasında kuvvetlenecek.

REKLAM Marmaris-Fethiye ve Antalya merkez dahil çoğu kıyı semtte 29 Kasım Cumartesi gün içinde sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşanabilir. Şehirlerde hayatı olumsuz etkileme potansiyeli olan bu hava, İzmir ve çevre merkezlerin baraj havzalarına yarayacak görünüyor. Barajlarda en sonunda seviyeler bir miktar artacaktır. Denizli-Afyonkarahisar yönünde de yağmur var ama kıyı Ege’deki gibi kuvvetli değil. Ankara’ya doğru yağış azalarak devam ediyor, bu alanda susuzluk devam ediyor. Eskişehir çevresinde de hafta sonu yağmurlu geçecek. Hava sıcaklıkları hafta sonu Marmara’da 15°C’nin altına düşüyor, İstanbul’da gündüz hissedilen sıcaklıklar 13-14°C civarında olacak. İç Anadolu genelinde de sıcak giden havalar, hafta sonu hissedilir biçimde soğuyacak. Ankara gündüz 10°C, Sivas 4°C, Malatya 8°C gibi sıcaklılara geriliyor. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da Şanlıurfa-Gaziantep çevresinde hafta sonu rüzgar kuvvetli esecek, bu kesimde Suriye üstünden taşınan hava toz ve partikül miktarını arttırarak hava kalitesini düşürecektir. Astım gibi hastalıkları olanlar için hafta sonu Güneydoğuda hafta rahatsız edici olabilir.