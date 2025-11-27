Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!

        Gümüşhane'de, kaldırımda bekleyen 29 yaşındaki Nigar K.'nin, boşanma aşamasındaki eşi 39 yaşındaki Oktay K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; çevredeki esnafın saldırganı, meyve kasaları ve tabureyle engellemeye çalıştığı anlar yer aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 13:51 Güncelleme: 27.11.2025 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gümüşhane'de olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki kaldırımda bekleyen Nigar K. (29), aniden yanına koşarak gelen boşanma aşamasındaki eşi Oktay K.'nin (39) bıçaklı saldırısına uğradı.

        KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

        DHA'daki habere göre Nigar K., vücuduna isabet eden bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

        ESNAF DURDURMAYA ÇALIŞTI

        Saldırmaya devam eden şüpheli, çevredeki esnaf tarafından tabure ve meyve kasasıyla durduruldu.

        REKLAM

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        Saldırı sonrası kaçan saldırgan polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı kadın ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nigar K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

        SALDIRGANIN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

        Gözaltına alınan saldırganın emniyetteki işlemleri sürerken, saldırı anları çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde; kaldırımda yanındaki 2 kızla bekleyen Nigar K.'nin yere eğildiği esnada aniden yanına koşarak gelen eşinin bıçaklı saldırısına uğradığı, çevredeki esnafın saldırganı meyve kasaları ve tabureyle engellemeye çalıştığı anlar yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #gümüşhane
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Papa 14. Leo Türkiye'de
        Papa 14. Leo Türkiye'de
        Yılmaz Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler geliyor
        Yılmaz Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler geliyor
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor