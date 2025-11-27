Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
Gümüşhane'de, kaldırımda bekleyen 29 yaşındaki Nigar K.'nin, boşanma aşamasındaki eşi 39 yaşındaki Oktay K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; çevredeki esnafın saldırganı, meyve kasaları ve tabureyle engellemeye çalıştığı anlar yer aldı
Gümüşhane'de olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki kaldırımda bekleyen Nigar K. (29), aniden yanına koşarak gelen boşanma aşamasındaki eşi Oktay K.'nin (39) bıçaklı saldırısına uğradı.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
DHA'daki habere göre Nigar K., vücuduna isabet eden bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı.
ESNAF DURDURMAYA ÇALIŞTI
Saldırmaya devam eden şüpheli, çevredeki esnaf tarafından tabure ve meyve kasasıyla durduruldu.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Saldırı sonrası kaçan saldırgan polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı kadın ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nigar K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
SALDIRGANIN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Gözaltına alınan saldırganın emniyetteki işlemleri sürerken, saldırı anları çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde; kaldırımda yanındaki 2 kızla bekleyen Nigar K.'nin yere eğildiği esnada aniden yanına koşarak gelen eşinin bıçaklı saldırısına uğradığı, çevredeki esnafın saldırganı meyve kasaları ve tabureyle engellemeye çalıştığı anlar yer aldı.