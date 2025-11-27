Şöhret, ünlü müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor

Avrupa ve ABD'den yüzlerce şarkıcı üzerinde yapılan araştırmada şöhretin ünlü müzisyenlerde erken ölüm riskini artırdığı, yaşam süresini ortalama 4,6 yıl kısalttığı belirlendi.

Almanya'daki Witten / Herdecke Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada; 1950 - 1990 yıllarında aktif olan 324 ünlü solo ya da grup solisti, aynı yaş, cinsiyet, milliyet ve müzik türüne sahip 324 daha az tanınan sanatçıyla karşılaştırıldı.

Solo sanatçılar, grup solistleri ve vokal üyelerini içeren çalışmada ünlü isimler, 'Acclaimed Music' isimli sıralama sitesinin hazırladığı 'Tüm Zamanların En İyi 2000 Sanatçısı' listesine göre belirlendi.

Bulgular, ünlü sanatçıların ortalama 75 yaşına kadar yaşadığını, buna karşılık daha az tanınan şarkıcıların ortalama 79 yaşına ulaştığını ortaya koydu.

İngiliz şarkıcı Amy Winehouse, Londra'daki evinde 23 Temmuz 2011 tarihinde ölü bulundu. Uzun sürenin ardından ölüm nedeninin alkol zehirlenmesi olduğu anlaşıldı.

Çalışmada popüler şarkıcıların kıyas gruplarına göre yüzde 33 daha yüksek ölüm riskine sahip olduğu, bir müzik grubunun üyelerinde ise bu oranın yüzde 26 seviyesinde bulunduğu belirlendi.

Araştırmacılar, erken ölüm riskini artıran olası etkenlerin arasında yoğun kamuoyu ve performans baskısı, mahremiyet kaybı ile alkol ve uyuşturucuya kolay erişim gibi faktörlere işaret etti.