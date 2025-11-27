Vatikan Devlet Başkanı Papa'nın ilk resmi yurt dışı gezi başladı: Papa Türkiye'de

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk resmi dış gezisini gerçekleştirmek üzere Türkiye'ye geldi.

Katolik Kilisesi'nde mayıs ayındaki Papalık Seçimi'nde seçilen Papa 14. Leo'nun, Türkiye ve Lübnan'ı kapsayan ilk dış gezisi bugün başladı.

Papa 14. Leo'nun, ilk durağı Anıtkabir oldu. Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup Anıtkabir özel defterini imzalayan Papa, buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Papa, ilk olarak başkent Ankara’da resmi temaslarda bulunacak.

Papa ile beraber, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher, yetkililer ile bu seyahati takip edecek olan 70'i aşkın gazeteci Türkiye’ye doğru yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşılayacak, ardından iki lider baş başa görüşmeye geçecek.

Papa, burada ayrıca resmi yetkililerin yanı sıra sivil toplum ve diplomatik temsilcilerle de bir araya gelecek.

Papa 14. Leo, Külliye'deki temaslarının ardından Diyanet İşleri Başkanlığına giderek Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile görüşecek.

AKŞAM SAATLERİNDE İSTANBUL'A GEÇECEK

Başkentteki resmi temasların ardından Papa 14. Leo, aynı gün akşam saatlerinde Ankara'dan İstanbul'a geçecek.

Yarın da İstanbul'da ilk olarak Harbiye'deki Saint Esprit Katolik Kilisesi'nde (Kutsal Ruh Katedrali) piskoposlar, rahipler, diyakonlar ve ruhani görevlilerle bir araya gelecek Papa, ardından Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret edecek.

Papa 14. Leo, aynı gün öğleden sonra helikopterle Bursa'nın İznik ilçesine gidecek ve Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne ilişkin Hristiyan mezhepleri arasındaki ayine katılacak.

Papa 14. Leo, 29 Kasım'da Sultanahmet Camisi'ne ziyarette bulunacak, ardından da Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek yerel kiliseliler ve Hristiyan topluluklarının liderleriyle toplantı gerçekleştirecek.

Sonraki durağı Aya Yorgi Kilisesi ve Fener Rum Patrikhanesi olacak Papa, burada Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek, ardından ortak bildiri imzalayacak.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun cumartesi günü programı, Volkswagen Arena'da düzenlenecek ayinle sürecek.