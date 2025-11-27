İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra 13 Temmuz'da Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Cemil Koç (38), çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Tasarlayarak öldürmek' suçundan, kendisine yardım eden 6 kişi de 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklandı.

Ayşe Tokyaz, 22 yaşındaydı.

BAŞKA KADININ ÖLÜMÜNDE DE ŞÜPHELİ

DHA'daki habere göre yargılama sürerken; Cemil Koç'un, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 24 Temmuz 2023'te bir sitenin 8'inci katındaki daireden düşerek ölen ve birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova (29) ile ilgili soruşturmada da şüpheli olduğu belirlendi.

Ejegül Ovezova, 29 yaşındaydı.

YERDE VE EŞYALARDA MAKTULÜN KAN İZLERİ

Ejegül Ovezova ölümü ile ilgili soruşturma Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlandı. 4 Temmuz 2025'te hazırlanan iddianamede; olayın gerçekleştiği evde inceleme yapıldığı, yerde ve eşyalarda kan benzeri lekeler bulunduğu ve bunlardan alınan örneklerin çoğunun maktule ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.

TIRNAKLARINDA SANIĞIN DNA'SI BULUNDU

Cemil Koç, iddianamedeki ifadesinde; olay sırasında lavaboda olduğunu, bir ses duyup salona geçtiğinde Ovezova'yı göremediğini, aşağı indiğinde kadını yerde yüzüstü yatarken gördüğünü ve intihar etmiş olabileceğini düşündüğünü söyledi. İddianamede; Adli Tıp Kurumu'nun raporuna da yer verilerek, tırnaklar üzerinden alınan sürüntü örneğinde Ejegül Ovezova ve Cemil Koç'tan alındığı belirtilen kan örneklerinden elde edilen genotiplerin karışık olarak bulunduğu tespiti yer aldı.

"BOĞUŞMA YAŞANDIĞINI GÖSTERİYOR" Bu durumun da aralarında bir boğuşma yaşandığını gösterdiği, Cemil Koç'un kadını pencereden düşürmek suretiyle ölümüne sebep olduğu, şüphelinin üzerine atılı 'Kasten öldürme' suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açılmasını gerektirir yeterli şüphenin elde edildiği kaydedildi. AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ İddianamede; evin salonunda, çamaşır makinesi içindeki yorgan üzerinde ve yatak süngeri kenarında tespit edilen kan izlerinin maktule ait olduğunun saptandığı, ancak maktulün vücudunda yara veya kesi izine rastlanmaması nedeniyle evdeki kan lekeleriyle ölüm arasında doğrudan bir bağ kurulamadığı ifade edildi. "ÖLDÜRMEYE YÖNELİK YETERLİ ŞÜPHE VAR" Ancak tırnak altı DNA örneği ile birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin kadını öldürdüğüne yönelik yeterli şüphe oluştuğu ifade edilerek, Cemil Koç'un 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-f maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. SEGBİS İLE KATILDI Ovezova'nın ölümüyle ilgili yargılanan sanık Koç, Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada; İstanbul’da tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katılan sıfatıyla yer aldı.