Zaman aşımına 5 ay kala çözüldü! Kayıp öğretmeni öğrencisi genç kız öldürdü!

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın talimatıyla Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’nde kurulan özel ekibin çalışmalarıyla, zaman aşımına sadece 5 ay kala çözülen cinayetin detayları kan dondurdu.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 1 Mayıs 2006’da polise başvuran İsmet Akçay, ağabeyi Hikmet Akçay’dan birkaç gündür haber alınamadığını belirterek kayıp başvurusunda bulundu.

HİÇBİR İPUCU BULUNAMADI

Bu şikâyet üzerine o dönem 51 yaşında olan emekli öğretmen Hikmet Akçay için polis çalışma başlattı. Ancak yapılan araştırmalarda Akçay’a dair herhangi bir iz veya ipucu elde edilemedi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın, geçmiş yıllara ait faili meçhul dosyaların çözülmesi yönündeki talimatı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri eski kayıp dosyalarını yeniden incelemeye aldı. Bu dosyalar arasında, 19 buçuk yıldır çözülemeyen kayıp öğretmen Hikmet Akçay dosyası da bulunuyordu.

EN SON KİMLERLE GÖRÜŞTÜ

Zaman aşımına yalnızca 6 ay kaldığı tespit edilen dosyayı inceleyen dedektifler, Hikmet Akçay’ın kaybolmadan önce en son kimlerle görüştüğüne dair herhangi bir çalışmanın yapılmadığını fark etti. Bunun üzerine Akçay’ın son temas kurduğu kişileri belirlemek için yeni bir çalışma başlatıldı. Polis ekipleri teknik incelemeye geçerek Akçay’ın kaybolduğu güne ait cep telefonu kayıtlarını mercek altına aldı. Yapılan incelemede Akçay’ın en sık iletişim kurduğu kişinin Esin B. olduğu belirlendi.

HTS KAYITLARI KOCAELİ’Yİ İŞARET ETTİ Merceğe alınan Esin B.’nin, ortaokul yıllarında Hikmet Akçay’ın öğrencisi olduğu belirlendi. 2006 yılında Kocaeli’de üniversite okuyan Esin B.’nin cep telefonu sinyallerinin 27 Nisan 2006 günü Hikmet Akçay ile aynı noktadan geldiği tespit edildi. Kayıp tarihi olarak görülen 27 Nisan günü incelenen HTS kayıtlarına göre, Akçay ile Esin B.’nin kentte aynı bölgede bulundukları ortaya çıktı. Esin B.’nin o dönemde Kocaeli’de öğrenci olarak tuttuğu evde kaldığı, sinyallerin de bu eve yakın bir noktadan geldiği anlaşılınca soruşturma derinleştirildi. ÖNCE İNKAR ETTİ, SONRA İTİRAF ETTİ Elde edilen bulguların ardından olayın baş şüphelisi olarak görülen ve şu anda İBB Spor A.Ş.’de görev yapan Esin B., gözaltına alındı. İlk ifadesinde olayla ilgisi olmadığını söyleyerek inkâr eden Esin B., ekiplerin önüne belgeleri koymasıyla birlikte suskunluğunu bozdu ve anlatmaya başladı. Şüpheli ifadesinde şunları söyledi: “Hikmet hocayı ilkokuldan beri tanırım. Bana ve aileme her zaman destek oldu, yardımcı oldu. Ailemle de tanışırdı. İlkokuldan sonra da görüşmeye devam ettik. Lisede kimya öğretmenim olan Erdoğan Y.’ye âşık oldum. Önce bana yüz vermedi ama bir süre sonra aramızda gönül ilişkisi başladı.”

ÖLDÜRÜP BANYODA BIRAKMIŞ Hikmet Akçay’ı öldürdüğünü itiraf eden Esin B. İfadesinin devamında Zemçi S.’yi ve Erdoğan Y.’yi çağırdığını söyledi. Gözaltına alınan Zemçi S. İfadesinde; “Esin beni olay günü çağırdı içeri girdiğimde bir ceset vardı. Ne yapacağımı bilemedim. Polise haber edelim dedim Esin izin vermedi. Sonra cesedi banyoya taşıyıp üzerinden evin anahtarını alıp Hikmet’in Bayrampaşa’daki evine gittik. Telefonunu oraya bırakıp evden ayrıldık”dedi. REKLAM “BENZİN DÖKÜP YAKTI” Ertesi gün Sabaha karşı Kocaeli’ndeki eve tekrar giden ikilinin yanında bu kez Erdoğan Y.’de vardı. 3’ü bir araya gelip bir plan yaptı. Kırmızı bavul alıp cesedi içine koydular. Erdoğan’ın kullandığı araç ile Silivri’de cesedi açık arazide bir yere attılar. Ardından Esin benzin döküp bavulu ateşe verdi. Oradan kaçtık dediği öğrenildi. KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLMİŞ Kayıp Şahıslar Büro dedektifleri o dönem ki kimliği belirsiz ceset kayıtlarına baktı. Kayıtlarda 1 Mayıs 2006’da Silivri’de kırmızı valiz içinde yarısı yanmış cesedin bulunduğunu ve kimlik tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedildiğini belirledi. O cesedin Hikmet Akçay’a ait olup olmadığı yapılacak DNA sonucunda ortaya çıkacak.

TATBİKATTA BÖYLE ANLATTILAR Gözaltına alınan Esin B. Ve 3 şüpheli olayın gerçekleştirildiği Kocaeli'ndeki evde olayla ilgili tatbikat yaptırıldı. Şüpheliler kan donduran cinayeti kamera karşısında detaylarıyla anlattı. İşte şüpheli Esin B. 19 yıl 6 ay önce kaybolan Hikmet Akçay'ı nasıl öldürdüğünü polisin sorduğu soranlara şöyle cevap verdi; Polis: Olay gününü hatırlıyor musun? Şüpheli kadın: Olay günü evdeydim, uyandım. Polis: Sen zaten evdeydin uyandığında. Şüpheli kadın: Evet, uyandım. Polis: O zamanki ölen maktul olan kişiyi nereden tanırdın? Şüpheli kadın: Okulumdan tanıyorum, ortaokul öğretmeni. Polis: Sen öğrenci miydin o zaman? Şüpheli kadın: Evet, öğrencisiydim. Polis: O şahıs da öğretmen miydi ölen kişi? Tamam, gel geçebilirsin içeriye doğru. (Bu oda hatırladığın, bu odaya beraber girdiniz. Burası nasıl bir odaydı? İki tane kanepe tarzında koltuğun mu vardı? Şüpheli kadın: Evet, iki tane vardı. Polis: Tamam, buraya beraber geçtiniz.