Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi yaşamını yitirdi. 28 yaşındaki Ramazan Dalyak, olay yerinde hayatını kaybetti. Hamile olduğu öğrenilen 20 yaşındaki Elmas Dalyak ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ARAÇ ŞAPAMPOLE DEVRİLDİ

AA'nın haberine göre; 28 yaşındaki Ramazan Dalyak'ın idaresindeki otomobil, Elbistan-Nurhak kara yolu yakınlarında şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, ağır yaralanan eşi 20 yaşındaki Elmas Dalyak'ı sıkıştığı yerden çıkartarak Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

HAMİLE EŞ KURTARILAMADI

İHA'nın haberine göre; 6 aylık hamile olduğu öğrenilen Elmas Dalyak da hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ASKERİ PERSONEL OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Hayatını kaybeden Ramazan Dalyak'ın, Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı'nda Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı Komando Birliğinde Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

Dalyak çiftinin cenazeleri, İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenecek askeri törenin ardından defnedilmek üzere memleketleri Kayseri'ye gönderilecek.