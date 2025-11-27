Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kahramanmaraş haberleri: Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı | Son dakika haberleri

        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı

        Kahramanmaraş'ta trafik kazası can aldı. Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü 28 yaşındaki Uzman Çavuş Ramazan Dalyak, olay yerinde hayatını kaybederek şehit oldu. 6 aylık hamile olduğu öğrenilen 20 yaşındaki Elmas Dalyak ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.11.2025 - 10:30 Güncelleme: 27.11.2025 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi yaşamını yitirdi. 28 yaşındaki Ramazan Dalyak, olay yerinde hayatını kaybetti. Hamile olduğu öğrenilen 20 yaşındaki Elmas Dalyak ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        ARAÇ ŞAPAMPOLE DEVRİLDİ

        AA'nın haberine göre; 28 yaşındaki Ramazan Dalyak'ın idaresindeki otomobil, Elbistan-Nurhak kara yolu yakınlarında şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, ağır yaralanan eşi 20 yaşındaki Elmas Dalyak'ı sıkıştığı yerden çıkartarak Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        HAMİLE EŞ KURTARILAMADI

        İHA'nın haberine göre; 6 aylık hamile olduğu öğrenilen Elmas Dalyak da hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        ASKERİ PERSONEL OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

        Hayatını kaybeden Ramazan Dalyak'ın, Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı'nda Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı Komando Birliğinde Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

        Dalyak çiftinin cenazeleri, İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenecek askeri törenin ardından defnedilmek üzere memleketleri Kayseri'ye gönderilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        Seri cinayetlerde kan donduran detaylar!
        Seri cinayetlerde kan donduran detaylar!
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Daha 2'nci sınıftı... Tenefüste yere yığıldı!
        Daha 2'nci sınıftı... Tenefüste yere yığıldı!
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        ABD'de 2 askeri personel vuruldu
        ABD'de 2 askeri personel vuruldu
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Mbappe gol oldu yağdı, Real Madrid kazandı!
        Mbappe gol oldu yağdı, Real Madrid kazandı!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Polis memuru kayınvalidesini öldürüp canına kıydı! Kanlı miras!
        Polis memuru kayınvalidesini öldürüp canına kıydı! Kanlı miras!
        Peş peşe acı haber... Ebru'ya da kıydılar!
        Peş peşe acı haber... Ebru'ya da kıydılar!
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri