        Kayseri haberleri: Ebru'ya da kıydılar... Katil sevgili

        Peş peşe acı haber... Ebru'ya da kıydılar!

        Kayseri, kadın cinayetinin son adresi oldu. 36 yaşındaki Ebru K., iddiaya göre eski sevgilisi 41 yaşındaki A.A. tarafından tüfekle vuruldu. Genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Katil sevgili gözaltına alındı

        27.11.2025 - 07:56
        Peş peşe acı haber... Ebru'ya da kıydılar!
        Kayseri'de olay, sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Mimarsinan Demokrasi Mahallesi'nde meydana geldi. Ebru K. (36) ile eski sevgilisi olduğu iddia edilen A.A. (41) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        TÜFEKLE EBRU'YU VURDU

        DHA'daki habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.A., tüfekle Ebru K.’yı ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Ebru K., kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ebru K.’nın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        KATİL SEVGİLİ GÖZALTINDA

        Polis tarafından gözaltına alınan A.A.’nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

        #kayseri
        #Son dakika haberler
