Kayseri'de olay, sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Mimarsinan Demokrasi Mahallesi'nde meydana geldi. Ebru K. (36) ile eski sevgilisi olduğu iddia edilen A.A. (41) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

TÜFEKLE EBRU'YU VURDU

DHA'daki habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.A., tüfekle Ebru K.’yı ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Ebru K., kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ebru K.’nın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KATİL SEVGİLİ GÖZALTINDA

Polis tarafından gözaltına alınan A.A.’nın emniyetteki işlemleri sürüyor.