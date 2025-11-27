Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, otel ve çevresinde üç kişinin öldürüldüğü olayla ilgili hazırladığı soruşturmada, cinayetlerin dakikası dakikasına nasıl işlendiğini ortaya koydu.

Soruşturmaya göre üç ayrı ölüm, aynı fail tarafından 22.00–22.24 arasındaki 24 dakikalık süreçte gerçekleşti.

Katil zanlısı Hakan K.

İLK CİNAYET: MELİSA KÜLEKCİ BAŞINDAN VURULDU

Savcılık kayıtlarına göre olay zinciri 10.11.2025 tarihinde saat 22.00 sıralarında başladı. Büyükçekmece, Mimar Sinan Mahallesi’ndeki otelin 311 numaralı odasında bulunan Melisa Külekçi, sağ kulak üstünden tek mermi girişli yaralanma sonucu hayatını kaybetti. Otel odasında 1 adet 9 mm kovan, 8 adet fişek, bir miktar içilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Melisa Kölekçi

ODA 9 KASIM GÜNÜ KİRALANMIŞ

Kamera görüntülerine göre zanlı Hakan K., 9 Kasım 00.26’da odayı kiraladı. Melisa ise 10 Kasım 14.56’da otele giriş yaptı.

24 DAKİKA SONRA İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CİNAYET

Savcılık dosyasına giren çalışmaya göre saldırgan, Melisa’yı saat 22.00 sıralarında vurdu. Hakan K., Melisa’yı vurduktan sonra 23 dakika sonra yani 22.23’te otelden çıktı ve sadece birkaç metre ötedeki plakası 39 ile başlayan araca yöneldi.

Emrah Yılmaz

Saat 22.24’te aracın sağ arka kapısını açarak içerdeki iki kişiye ateş etti. Savcılığa göre Emrah Yılmaz, ense kısmından tek mermiyle öldü. Emre Güçlü, başından vurularak ağır yaralandı ve 11 Kasım’da hastanede hayatını kaybetti. Araçta 2 adet 9 mm kovan bulundu.

TANIK İFADESİ DOSYAYA GİRDİ Kaporta ustası olan tanık E.E. ifadesinde: “Saat 22.20 gibi iki el silah sesi duydum. Bir süre dışarı çıkmaya korktum. Çıktığımda araç çalışır haldeydi, sağ arka kapısı açıktı. İçinde iki kişi yaralıydı.” dedi. Emre Güçlü REKLAM GEÇMİŞTE DİKKAT ÇEKEN KAYIT Savcılığa göre Hakan K.’nın aile bireyleri, zanlının uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirtti. Ayrıca Hakan K. ile sevgilisi Melisa Külekçi arasında 2019 yılında Esenyurt Kıraç Polis Merkezi’ne yansıyan Kasten Yaralama başvurusu bulunduğu ama herhangi bir tedbir kararının olmadığı tespit edildi. 16 GÜN KAÇTI, AVCILAR’DA YAKALANDI Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube ile Teknik Takip ekiplerinin çalışmalarıyla zanlı 25 Kasım günü Avcılar’da yakalandı. Üzerinde sökülmüş halde namlusu eksik 1 adet 9 mm tabanca bulundu. Zanlı, tabancanın namlusunu “yerini hatırlamadığı bir yere attığını” söyledi. ÖN GÖRÜŞMEDEKİ SÖZLERİ DOSYADA Savcılık, zanlının gözaltı sonrası yapılan ön görüşme ifadelerini dosyaya şu şekilde geçirdi: Zanlı, Melisa Külekçi ile birlikte uyuşturucu kullandığını, Melisa’nın kendisine “Ben bu uyuşturucudan kurtulamıyorum, beni öldür, sonra bizi uyuşturucuya bulaştıranları da öldür, sonra sen de intihar et” dediğini iddia etti.