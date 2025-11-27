Seri cinayetlerde kan donduran detaylar!
İstanbul Büyükçekmece'de 10 Kasım gecesi üç kişinin peş peşe öldürülmesiyle sonuçlanan kanlı olayın ayrıntıları savcılık dosyasına yansıdı. Otelde sevgilisi Melisa Külekçi'yi vurduktan sadece 24 dakika sonra otelin 5–10 metre ilerisindeki araçta Emrah Yılmaz ve Emre Güçlü'yü öldüren Hakan K.'nın ifadesi ortaya çıktı. Cani savcılıktaki savunmasında, Melisa ile birlikte uyuşturucu kullandıklarını, Melisa'nın kendisine "Ben bu uyuşturucudan kurtulamıyorum, beni öldür, sonra bizi uyuşturucuya bulaştıranları da öldür, sonra sen de intihar et" dediğini iddia etti. Tutuklanan katil zanlının suç kayıtlarının detayları da ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, otel ve çevresinde üç kişinin öldürüldüğü olayla ilgili hazırladığı soruşturmada, cinayetlerin dakikası dakikasına nasıl işlendiğini ortaya koydu.
Soruşturmaya göre üç ayrı ölüm, aynı fail tarafından 22.00–22.24 arasındaki 24 dakikalık süreçte gerçekleşti.Katil zanlısı Hakan K.
İLK CİNAYET: MELİSA KÜLEKCİ BAŞINDAN VURULDU
Savcılık kayıtlarına göre olay zinciri 10.11.2025 tarihinde saat 22.00 sıralarında başladı. Büyükçekmece, Mimar Sinan Mahallesi’ndeki otelin 311 numaralı odasında bulunan Melisa Külekçi, sağ kulak üstünden tek mermi girişli yaralanma sonucu hayatını kaybetti. Otel odasında 1 adet 9 mm kovan, 8 adet fişek, bir miktar içilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
ODA 9 KASIM GÜNÜ KİRALANMIŞ
Kamera görüntülerine göre zanlı Hakan K., 9 Kasım 00.26’da odayı kiraladı. Melisa ise 10 Kasım 14.56’da otele giriş yaptı.
24 DAKİKA SONRA İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CİNAYET
Savcılık dosyasına giren çalışmaya göre saldırgan, Melisa’yı saat 22.00 sıralarında vurdu. Hakan K., Melisa’yı vurduktan sonra 23 dakika sonra yani 22.23’te otelden çıktı ve sadece birkaç metre ötedeki plakası 39 ile başlayan araca yöneldi.Emrah Yılmaz
Saat 22.24’te aracın sağ arka kapısını açarak içerdeki iki kişiye ateş etti. Savcılığa göre Emrah Yılmaz, ense kısmından tek mermiyle öldü. Emre Güçlü, başından vurularak ağır yaralandı ve 11 Kasım’da hastanede hayatını kaybetti. Araçta 2 adet 9 mm kovan bulundu.
TANIK İFADESİ DOSYAYA GİRDİ
Kaporta ustası olan tanık E.E. ifadesinde: “Saat 22.20 gibi iki el silah sesi duydum. Bir süre dışarı çıkmaya korktum. Çıktığımda araç çalışır haldeydi, sağ arka kapısı açıktı. İçinde iki kişi yaralıydı.” dedi.Emre Güçlü
GEÇMİŞTE DİKKAT ÇEKEN KAYIT
Savcılığa göre Hakan K.’nın aile bireyleri, zanlının uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirtti. Ayrıca Hakan K. ile sevgilisi Melisa Külekçi arasında 2019 yılında Esenyurt Kıraç Polis Merkezi’ne yansıyan Kasten Yaralama başvurusu bulunduğu ama herhangi bir tedbir kararının olmadığı tespit edildi.
16 GÜN KAÇTI, AVCILAR’DA YAKALANDI
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube ile Teknik Takip ekiplerinin çalışmalarıyla zanlı 25 Kasım günü Avcılar’da yakalandı. Üzerinde sökülmüş halde namlusu eksik 1 adet 9 mm tabanca bulundu. Zanlı, tabancanın namlusunu “yerini hatırlamadığı bir yere attığını” söyledi.
ÖN GÖRÜŞMEDEKİ SÖZLERİ DOSYADA
Savcılık, zanlının gözaltı sonrası yapılan ön görüşme ifadelerini dosyaya şu şekilde geçirdi: Zanlı, Melisa Külekçi ile birlikte uyuşturucu kullandığını, Melisa’nın kendisine “Ben bu uyuşturucudan kurtulamıyorum, beni öldür, sonra bizi uyuşturucuya bulaştıranları da öldür, sonra sen de intihar et” dediğini iddia etti.
ÇAĞIRIP ÖLDÜRDÜ
Hakan K., kız arkadaşının bu sözleri üzerine Emrah Yılmaz ve Emre Güçlü’yü arayarak “uyuşturucu almak istediğini” söyleyip otel çevresine çağırdığını, daha sonra üçüne de ateş ettiğini ve mermi bitince intihar edemediğini beyan etti.
SUSMA HAKKINI KULLANDI
Ön görüşmede bu iddialarda bulunan katil zanlısı Hakan K. resmî ifadesinde ise susma hakkını kullandığı da dosyada yer aldı.
TUTUKLANDI
26 Kasım 2025’te adliyeye sevk edilen Hakan K., nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SUÇ KAYDININ DETAYLARI
Tutuklanarak cezaevine gönderilen Hakan K.’nin suç kayıtlarının detayları da ortaya çıktı.
Savcılık doyasına göre 32 yaşındaki saldırgan Hakan K.’nin 2 adet uyuşturucu ticareti, 2 adet uyuşturucu kullanma, 1 adet kasten yaralama, 1 adet tehdit ve 1 adet motosiklet hırsızlığı olmak üzere toplam 7 suç kaydı çıktı. Öldürülen 31 yaşındaki Emre Güçlü’nun 1 adet Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma ve 1 adet Mühür Bozma kaydı bulunuyor. 27 yaşındaki Melisa Külekçi ile 34 yaşındaki Emrah Yılmaz’ın suç kaydı olmadığı kaydedildi.