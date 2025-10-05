6 oyuncunun yokluğu, % 56 kayba neden oldu

"BEYAZPERDE YERİNE DİJİTAL PLATFORMLARA İŞ YAPIYORLAR"
Birol Güven, izleyici sayılarının düşmesiyle ilgili olarak düşüncelerini dile getirirken, filmleri yüksek gişeye sahip oyuncuların beyazperdeye değil, dijital platformlara üretim yapmalarının da etkili olduğunu şu sözlerle dile getirmişti.
Birol Güven'in konuyla ilgili ifadesi şu şekildeydi; "Bu kültür endüstrisi... Endüstriyel bir karardır. Bunu, eleştirmek için söylemiyorum. Bu, benim tespitimdir. Dijital platformlar, dünyanın her yerinde böyle. Dijital platformlar, gittikleri her ülkede yüksek gişeli film üretenlerle anlaşmalar yapıyor. Onlar, onu yapıyor. Biz de direniyoruz. Sinema Genel Müdürlüğü olarak izleyici sayılarının artması adına düzenlenen kampanyalara destek veriyoruz. Şunu söyleyebilirim; "Ne olursa olsun günün sonunda sinema salonlarının yaptığını hiçbir dijital platform yapamaz."
Özetlemek gerekirse, filmlerine çok bilet kesilen oyuncuların artık beyazperde için değil, dijital platformlar için yapım üretmesi, sinema salonlarındaki izleyici sayısının bir hayli düşüş yaşamasına oldukça etkisi bulunuyor.
PANDEMİDEN SONRA SİNEMAYA TEK FİLM ÜRETİLDİ
Son çeyrek yüzyıla bakacak olursak, "Filmlerinin izleyici sayıları yüksek oyuncular" denince akla; Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Ahmet Kural - Murat Cemcir ve Ata Demirer geliyor. Ki adı geçen oyuncularla Türk filmlerinin izleyici sayıları, seviye üstüne seviye atlamıştı.
Konuyu rakamlarla ele alacak olursak sinemaya olan katkılarının ne ölçüde büyük olduğu daha iyi anlaşılacaktır.
Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Ahmet Kural - Murat Cemcir, Ata Demirer'in kariyerleri boyunca rol aldığı 52 filmin toplam izleyici sayısı; 132.188.616...
Film başına düşen izleyici sayısı ise 2.542.088...
Sözünü ettiğimiz oyunculardan sadece Şahan Gökbakar, pandemiden sonra 'Erdal ile Ece'yi beyazperdeye çıkardı. 'Erdal ile Ece'de Şahan Gökbakar'a Seda Türkmen eşlik etti.
Kapanmaların olduğu 2020 ve 2021'i dışarıda tutacak olursak, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Ahmet Kural - Murat Cemcir ve Ata Demirer'in Türk filmlerinin gişesine olan etkisi gözler önüne seriliyor.
ONLARLI VE ONLARSIZ YILLARDA TÜRK FİLMLERİNİN TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI
♦ 2017... 40.325.495
♦ 2018... 44.635.574
♦ 2019... 33.790.600
TOPLAM... 118.751.669
Yukarıdaki rakamlar; Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Ata Demirer'in beyazperdeye film ürettikleri, aşağıdaki rakamlar ise beyazperdeye film üretmedikleri yılların izleyici sayılarını gösteriyor. (Pandemiden önceki 3 yılla, sonraki 3 yıl)
♦ 2022... 18.990.972
♦ 2023... 13.960.464
♦ 2024... 18.910.432
TOPLAM... 51.861.868
Sonuç olarak; Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Ahmet Kural - Murat Cemcir ve Ata Demirer'in film üretmedikleri yıllarda, Türk filmlerinin toplam izleyici sayısı, % 56 azaldı.
YILMAZ ERDOĞAN (2001 - 2019)
♦ Vizontele… 3.308.120
♦ Vizontele Tuuba… 2.894.802
♦ Organize İşler… 2.618.244
♦ Neşeli Hayat… 1.125.601
♦ Bir Zamanlar Anadolu'da… 161.181
♦ Kelebeğin Rüyası… 2.167.456
♦ Son Umut… 1.278.278
♦ Ekşi Elmalar… 1.237.921
♦ Organize İşler: Sazan Sarmalı… 3.537.429
• TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI... 18.329.032
• FİLM BAŞINA İZLEYİCİ SAYISI... 2.036.559
Yılmaz Erdoğan, Türk sineması adına devrim niteliğindeki 2001 yapımı 'Vizontele' ile başladığı sinema kariyerinde, senarist, yönetmen ve oyuncu olarak 9 filme imza attı. Erdoğan'ın sadece oyunculuk yaptığı tek film; Nuri Bilge Ceylan'ın bol ödüllü filmlerinden biri olan "Bir Zamanlar Anadolu'da" oldu.
CEM YILMAZ (1998 - 2020)
♦ Her Şey Çok Güzel Olacak… 1.243.364
♦ Vizontele… 3.308.120
♦ G.O.R.A.... 4.001.711
♦ Organize İşler… 2.618.244
♦ Hokkabaz… 1.710.212
♦ A.R.O.G… 3.707.086
♦ Yahşi Batı… 2.323.061
♦ Av Mevsimi… 2.116.192
♦ Şahane Misafir… 166.469
♦ Pek Yakında… 2.187.278
♦ Son Umut… 1.278.278
♦ Ali Baba ve 7 Cüceler… 1.828.311
♦ İftarlık Gazoz… 1.031.094
♦ Deli Aşk… 376.367
♦ Arif V 216… 4.975.912
♦ Karakomik Filmler… 700.519
♦ Karakomik Filmler 2… 440.817
• TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI... 34.013.035
• FİLM BAŞINA DÜŞEN İZLEYİCİ SAYISI... 2.000.766 'Arif V 216'
Beyazperde için bir hayli üretken biri olan Cem Yılmaz, 2019'dan bu yana sinema filmi çekmedi. Yılmaz, yeni projesini dijital platform için hazırlıyor.
ŞAHAN GÖKBAKAR (2006 – 2024)
♦ Recep İvedik… 4.301.693
♦ Recep İvedik 2… 4.333.144
♦ Recep İvedik 3… 3.326.084
♦ Celal İle Ceren… 2.853.772
♦ Recep İvedik 4… 7.369.098
♦ Osman Pazarlama… 1.983.777
♦ Recep İvedik 5… 7.437.050
♦ Kayhan… 602.084
♦ Recep İvedik 6… 3.986.797
♦ Erdal ile Ece… 185.122
• TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI... 36.378.621
• FİLM BAŞINA DÜŞEN İZLEYİCİ SAYISI... 3.637.862 'Recep İvedik'
Türk sinemasının gişe rekortmeni Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik 7'yi dijital platforma verdi. 'Eda ile Ece'yi beyazperde için çekse de gişede umduğunu bulamadı.
AHMET KURAL – MURAT CEMCİR (2011 - 2020)
♦ Çalgı Çengi… 59.736
♦ Düğün Dernek… 6.981.584
♦ Düğün Dernek 2: Sünnet... 6.073.364
♦ Çalgı Çengi İkimiz… 2.798.016
♦ Ailecek Şaşkınız… 4.034.858
♦ Baba Parası… 1.872.347
• TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI... 21.819.905
• FİLM BAŞINA DÜŞEN İZLEYİCİ SAYISI... 3.636.650 'Düğün Dernek'
Yeni zamanların 'Zeki Alasya - Metin Akpınar'ı olarak tanımlanan Ahmet Kural ile Murat Cemcir, Selçuk Aydemir'in senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini yaptığı filmlerle geniş kitlelere ulaşmayı başardılar. Kural ile Cemcir, 2019 yapımı 'Baba Parası'ndan sonra yollarına bireysel olarak devam etme kararı aldı.
Ahmet Kural, bireysel olarak; 2022'de 'Müjdemi İsterim' (439.991 izleyici) ve 2024'te; 'Efsane'de (223.955 izleyici) rol aldı.
ATA DEMİRER
♦ Kısık Ateşte 15 Dakika... 180.320
♦ Osmanlı Cumhuriyeti... 1.423.303
♦ Eyyvah Eyvah... 2.459.815
♦ Eyyvah Eyvah 2... 3.947.988
♦ Berlin Kaplanı... 1.983.077
♦ Eyyvah Eyvah 3... 3.414.212
♦ Niyazi Gül Dörtnala... 994.016
♦ Olanlar Oldu... 1.811.081
♦ Hedefim Sensin... 1.896.782
♦ Organize İşler: Sazan Sarmalı.... 3.537.429
• TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI... 21.648.023
• FİLM BAŞINA İZLEYİCİ SAYISI... 2.164.802 'Eyyvah Eyvah'
Ata Demirer, 'Eyyvah Eyvah' serisi başta olmak üzere gişede yüksek izleyici sayılarına ulaştı. Büyük ilgi gören filmlerin hemen hemen hepsinin komedi türünde olması izleyicilerin beğeni eğilimini de gözler önüne serdi.