6 oyuncunun yokluğu, % 56 kayba neden oldu

"BEYAZPERDE YERİNE DİJİTAL PLATFORMLARA İŞ YAPIYORLAR"

Birol Güven, izleyici sayılarının düşmesiyle ilgili olarak düşüncelerini dile getirirken, filmleri yüksek gişeye sahip oyuncuların beyazperdeye değil, dijital platformlara üretim yapmalarının da etkili olduğunu şu sözlerle dile getirmişti.

Birol Güven'in konuyla ilgili ifadesi şu şekildeydi; "Bu kültür endüstrisi... Endüstriyel bir karardır. Bunu, eleştirmek için söylemiyorum. Bu, benim tespitimdir. Dijital platformlar, dünyanın her yerinde böyle. Dijital platformlar, gittikleri her ülkede yüksek gişeli film üretenlerle anlaşmalar yapıyor. Onlar, onu yapıyor. Biz de direniyoruz. Sinema Genel Müdürlüğü olarak izleyici sayılarının artması adına düzenlenen kampanyalara destek veriyoruz. Şunu söyleyebilirim; "Ne olursa olsun günün sonunda sinema salonlarının yaptığını hiçbir dijital platform yapamaz."