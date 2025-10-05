Habertürk
        Haberler Magazin 6 oyuncunun yokluğu, % 56 kayba neden oldu - Magazin haberleri

        6 oyuncunun yokluğu, % 56 kayba neden oldu

        Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Ahmet Kural - Murat Cemcir ve Ata Demirer'in sinema filmi üretmemesi, izleyici sayısında büyük ölçüde düşüş yaşanmasının ana nedenlerinden biri olarak gösteriliyor

        Giriş: 05.10.2025 - 00:01 Güncelleme: 05.10.2025 - 00:14
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Geçtiğimiz günlerde Habertürk'te yayımlanan Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in röportajında dikkat çekici bir konu vardı.

        "BEYAZPERDE YERİNE DİJİTAL PLATFORMLARA İŞ YAPIYORLAR"

        Birol Güven, izleyici sayılarının düşmesiyle ilgili olarak düşüncelerini dile getirirken, filmleri yüksek gişeye sahip oyuncuların beyazperdeye değil, dijital platformlara üretim yapmalarının da etkili olduğunu şu sözlerle dile getirmişti.

        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de" Haberi Görüntüle

        Birol Güven'in konuyla ilgili ifadesi şu şekildeydi; "Bu kültür endüstrisi... Endüstriyel bir karardır. Bunu, eleştirmek için söylemiyorum. Bu, benim tespitimdir. Dijital platformlar, dünyanın her yerinde böyle. Dijital platformlar, gittikleri her ülkede yüksek gişeli film üretenlerle anlaşmalar yapıyor. Onlar, onu yapıyor. Biz de direniyoruz. Sinema Genel Müdürlüğü olarak izleyici sayılarının artması adına düzenlenen kampanyalara destek veriyoruz. Şunu söyleyebilirim; "Ne olursa olsun günün sonunda sinema salonlarının yaptığını hiçbir dijital platform yapamaz."

        Özetlemek gerekirse, filmlerine çok bilet kesilen oyuncuların artık beyazperde için değil, dijital platformlar için yapım üretmesi, sinema salonlarındaki izleyici sayısının bir hayli düşüş yaşamasına oldukça etkisi bulunuyor.

        PANDEMİDEN SONRA SİNEMAYA TEK FİLM ÜRETİLDİ

        Son çeyrek yüzyıla bakacak olursak, "Filmlerinin izleyici sayıları yüksek oyuncular" denince akla; Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Ahmet Kural - Murat Cemcir ve Ata Demirer geliyor. Ki adı geçen oyuncularla Türk filmlerinin izleyici sayıları, seviye üstüne seviye atlamıştı.

        Konuyu rakamlarla ele alacak olursak sinemaya olan katkılarının ne ölçüde büyük olduğu daha iyi anlaşılacaktır.

        Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Ahmet Kural - Murat Cemcir, Ata Demirer'in kariyerleri boyunca rol aldığı 52 filmin toplam izleyici sayısı; 132.188.616...

        Film başına düşen izleyici sayısı ise 2.542.088...

        Sözünü ettiğimiz oyunculardan sadece Şahan Gökbakar, pandemiden sonra 'Erdal ile Ece'yi beyazperdeye çıkardı.

        'Erdal ile Ece'de Şahan Gökbakar'a Seda Türkmen eşlik etti.
        Kapanmaların olduğu 2020 ve 2021'i dışarıda tutacak olursak, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Ahmet Kural - Murat Cemcir ve Ata Demirer'in Türk filmlerinin gişesine olan etkisi gözler önüne seriliyor.

        ONLARLI VE ONLARSIZ YILLARDA TÜRK FİLMLERİNİN TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI

        2017... 40.325.495

        2018... 44.635.574

        2019... 33.790.600

        TOPLAM... 118.751.669

        Yukarıdaki rakamlar; Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Ata Demirer'in beyazperdeye film ürettikleri, aşağıdaki rakamlar ise beyazperdeye film üretmedikleri yılların izleyici sayılarını gösteriyor. (Pandemiden önceki 3 yılla, sonraki 3 yıl)

        2022... 18.990.972

        2023... 13.960.464

        2024... 18.910.432

        TOPLAM... 51.861.868

        Sonuç olarak; Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Ahmet Kural - Murat Cemcir ve Ata Demirer'in film üretmedikleri yıllarda, Türk filmlerinin toplam izleyici sayısı, % 56 azaldı.

        YILMAZ ERDOĞAN (2001 - 2019)

        Vizontele… 3.308.120

        Vizontele Tuuba… 2.894.802

        Organize İşler… 2.618.244

        Neşeli Hayat… 1.125.601

        Bir Zamanlar Anadolu'da… 161.181

        Kelebeğin Rüyası… 2.167.456

        Son Umut… 1.278.278

        Ekşi Elmalar… 1.237.921

        Organize İşler: Sazan Sarmalı… 3.537.429

        • TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI... 18.329.032

        • FİLM BAŞINA İZLEYİCİ SAYISI... 2.036.559

        Yılmaz Erdoğan, Türk sineması adına devrim niteliğindeki 2001 yapımı 'Vizontele' ile başladığı sinema kariyerinde, senarist, yönetmen ve oyuncu olarak 9 filme imza attı. Erdoğan'ın sadece oyunculuk yaptığı tek film; Nuri Bilge Ceylan'ın bol ödüllü filmlerinden biri olan "Bir Zamanlar Anadolu'da" oldu.

        CEM YILMAZ (1998 - 2020)

        Her Şey Çok Güzel Olacak… 1.243.364

        Vizontele… 3.308.120

        G.O.R.A.... 4.001.711

        Organize İşler… 2.618.244

        Hokkabaz… 1.710.212

        A.R.O.G… 3.707.086

        Yahşi Batı… 2.323.061

        Av Mevsimi… 2.116.192

        Şahane Misafir… 166.469

        Pek Yakında… 2.187.278

        Son Umut… 1.278.278

        Ali Baba ve 7 Cüceler… 1.828.311

        İftarlık Gazoz… 1.031.094

        Deli Aşk… 376.367

        Arif V 216… 4.975.912

        Karakomik Filmler… 700.519

        Karakomik Filmler 2… 440.817

        • TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI... 34.013.035

        • FİLM BAŞINA DÜŞEN İZLEYİCİ SAYISI... 2.000.766

        'Arif V 216'
        Beyazperde için bir hayli üretken biri olan Cem Yılmaz, 2019'dan bu yana sinema filmi çekmedi. Yılmaz, yeni projesini dijital platform için hazırlıyor.

        ŞAHAN GÖKBAKAR (2006 – 2024)

        Recep İvedik… 4.301.693

        Recep İvedik 2… 4.333.144

        Recep İvedik 3… 3.326.084

        Celal İle Ceren… 2.853.772

        Recep İvedik 4… 7.369.098

        Osman Pazarlama… 1.983.777

        Recep İvedik 5… 7.437.050

        Kayhan… 602.084

        Recep İvedik 6… 3.986.797

        Erdal ile Ece… 185.122

        • TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI... 36.378.621

        • FİLM BAŞINA DÜŞEN İZLEYİCİ SAYISI... 3.637.862

        'Recep İvedik'
        Türk sinemasının gişe rekortmeni Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik 7'yi dijital platforma verdi. 'Eda ile Ece'yi beyazperde için çekse de gişede umduğunu bulamadı.

        AHMET KURAL – MURAT CEMCİR (2011 - 2020)

        Çalgı Çengi… 59.736

        Düğün Dernek… 6.981.584

        Düğün Dernek 2: Sünnet... 6.073.364

        Çalgı Çengi İkimiz… 2.798.016

        Ailecek Şaşkınız… 4.034.858

        Baba Parası… 1.872.347

        • TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI... 21.819.905

        • FİLM BAŞINA DÜŞEN İZLEYİCİ SAYISI... 3.636.650

        'Düğün Dernek'
        Yeni zamanların 'Zeki Alasya - Metin Akpınar'ı olarak tanımlanan Ahmet Kural ile Murat Cemcir, Selçuk Aydemir'in senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini yaptığı filmlerle geniş kitlelere ulaşmayı başardılar. Kural ile Cemcir, 2019 yapımı 'Baba Parası'ndan sonra yollarına bireysel olarak devam etme kararı aldı.

        Ahmet Kural, bireysel olarak; 2022'de 'Müjdemi İsterim' (439.991 izleyici) ve 2024'te; 'Efsane'de (223.955 izleyici) rol aldı.

        ATA DEMİRER

        Kısık Ateşte 15 Dakika... 180.320

        Osmanlı Cumhuriyeti... 1.423.303

        Eyyvah Eyvah... 2.459.815

        Eyyvah Eyvah 2... 3.947.988

        Berlin Kaplanı... 1.983.077

        Eyyvah Eyvah 3... 3.414.212

        Niyazi Gül Dörtnala... 994.016

        Olanlar Oldu... 1.811.081

        Hedefim Sensin... 1.896.782

        Organize İşler: Sazan Sarmalı.... 3.537.429

        • TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI... 21.648.023

        • FİLM BAŞINA İZLEYİCİ SAYISI... 2.164.802

        'Eyyvah Eyvah'
        Ata Demirer, 'Eyyvah Eyvah' serisi başta olmak üzere gişede yüksek izleyici sayılarına ulaştı. Büyük ilgi gören filmlerin hemen hemen hepsinin komedi türünde olması izleyicilerin beğeni eğilimini de gözler önüne serdi.

