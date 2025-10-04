Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'la sahasında 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"MAÇ BEKLEDİĞİM GİBİ BAŞLADI"

Birincisi, beklediğim gibi başladı maç. Rakip topu bize bıraktı, Rafa ile geçiş hücumları denediler. İlk golü yedik. Savunmaya koşumuz, rakibi önemsememek... Barış ve Jakobs, ikiye iki oyununda savunmaya sıkışabilirdik. Orkun'un koşusuna doğru cevap vermeliydik. Böyle bir gol yedik. Özellikle sol tarafı kullanmak istedik. Rakibin sol tarafta savunma zaafı vardı. Üretebilirdik. İstemediğim şey uzun toplar. Singo'yu sakatladık uzun topta. Top bizde kalsa, çevirsek... Bunu ne zaman yaptık? 10 kişi kalınca.

"10 KİŞİ KALDIKTAN SONRA DAHA İYİ OYNADIK"

Sahaya doğru yayıldık. Artı 1'i kaleciyle kullandık, rakiple eşitlenmek için Uğurcan'ı iki stoper arasına aldık. Benim görüşüm, biz 10 kişi kaldıktan sonra daha rahat, daha iyi oynadık. Daha fazla ürettik. Gol bulduk. Önemli bir mücadele örneği gösterdik. 1 kişi eksikken de rakibimizden ne kadar üstün olduğumuzu gösterdik. Bu iyi yan...