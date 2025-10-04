Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
"MAÇ BEKLEDİĞİM GİBİ BAŞLADI"
Birincisi, beklediğim gibi başladı maç. Rakip topu bize bıraktı, Rafa ile geçiş hücumları denediler. İlk golü yedik. Savunmaya koşumuz, rakibi önemsememek... Barış ve Jakobs, ikiye iki oyununda savunmaya sıkışabilirdik. Orkun'un koşusuna doğru cevap vermeliydik. Böyle bir gol yedik. Özellikle sol tarafı kullanmak istedik. Rakibin sol tarafta savunma zaafı vardı. Üretebilirdik. İstemediğim şey uzun toplar. Singo'yu sakatladık uzun topta. Top bizde kalsa, çevirsek... Bunu ne zaman yaptık? 10 kişi kalınca.
"10 KİŞİ KALDIKTAN SONRA DAHA İYİ OYNADIK"
Sahaya doğru yayıldık. Artı 1'i kaleciyle kullandık, rakiple eşitlenmek için Uğurcan'ı iki stoper arasına aldık. Benim görüşüm, biz 10 kişi kaldıktan sonra daha rahat, daha iyi oynadık. Daha fazla ürettik. Gol bulduk. Önemli bir mücadele örneği gösterdik. 1 kişi eksikken de rakibimizden ne kadar üstün olduğumuzu gösterdik. Bu iyi yan...
"PUAN KAYBI İÇİN ÜZÜLDÜK"
Diğer yandan maça başlangıç, üretkenliğin düşük olması, rakibe geçiş şansı vermek üzücü. Oyuncularımı mücadelelerinden ötürü kutluyorum. Kazanabilirdik, pozisyonlarımız vardı. Günün sonunda puan kaybı için üzüldük.
"ARDA KARDEŞLER'İN DURDURMASIYLA YASİN KOL'UN DURDURMASI ARASINDA FARK NE?"
Bariz hakem hataları vardı. Üstünde durmak gerekiyor. İkinci yarıda 3 pas yaptıktan sonra Sayın Yasin Kol'un durdurduğu pozisyon inanılmaz. Arda Kardeşler'in durdurmasıyla Yasin Kol'un durdurması arasında ne fark olduğunu herkes bize anlatır inşallah. 2 hafta önce yaşanan olay, 3 pastan sonra 'oyna' dedikten sonra oyunu durdurması büyük fiyaskoydu.
"HAKEMLİK ADINA ACEMİCE ŞEYLER GÖRDÜK"
Oyuncu girdi bir tane, oyun durdurdu hakem, devam ettirdi. Oyun oynanırken oyunu durdurup tekrar oyuncu değişikliği. Hakemlik adına acemice şeyler gördük. İnşallah bunları en kısa zamanda düzeltecekler. Eğitim alıyor hakemler. İki tane yurt dışından hakem eğitim veriyor. İnşallah bu eğitimler sonunda hepimizi mutlu eder.
SINGO'NUN DURUMU...
Singo arka adalesinden sakatlandı. MR'ı çekilecek. Sonucuna göre milli takıma gidip gitmemesine karar vereceğiz.