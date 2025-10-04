Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Güllü'nün menajeri Çiğdem Deniz Emir konuştu - Magazin haberleri

        Güllü'nün menajeri Çiğdem Deniz Emir konuştu

        Şarkıcı Güllü'nün ölümü sonrasında çeşitli iddialarla gündeme gelen menajeri Çiğdem Deniz Emir, suskunluğunu bozdu. Show Haber'e konuşan Emir; "Herhangi bir husumetimiz, birbirimize zarar verecek bir şeyin olmasının mümkünatı yok" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2025 - 10:43 Güncelleme: 04.10.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güllü'nün menajeri konuştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümünün ardındaki sır perdesi hâlâ aralanmadı. Ortaya atılan iddialardan biri de; ünlü şarkıcının menajeri Çiğdem Deniz Emir ile ilgiliydi. İddiaların odağındaki isim Çiğdem Deniz Emir, Show Haber'e açıklamalar yaptı.

        Çiğdem Deniz Emir, "Bir kitle var ki, sürekli sizi hedefe koydu" yorumuna karşılık; "Herhangi bir husumetimiz, birbirimize zarar verecek bir şeyin olmasının mümkünatı yok. Ben mezarına gidip sarılamadım. Yani vedalaşamadım. Helalleşemedim. Üzerimize kurulan baskılardan hiçbirimiz, hiçbir şey yapamadık" ifadelerini kullandı.

        Güllü'nin evinin görüntüsü.
        Güllü'nin evinin görüntüsü.
        REKLAM

        Güllü'nün vefat ettiği sır geceyle ilgili de açıklamalar yapan Emir; "Aşağıya indiğimde tüm gerçekle yüzleştim. Güllü Hanım'ın yerde yattığını görüyordum o kadar. Bazı yerlerde zihnim karışabiliyor fakat kapının çalmasıyla birlikte uyku halindeydim. Ne olduğunu anlayamadım. Herkes aşağıya iniyor diye ben de bilinçsizse herkesin peşinden aşağıya indim" diye konuştu.

        Güllü'nün düştüğü pencerenin alçak olması dikkat çekti.
        Güllü'nün düştüğü pencerenin alçak olması dikkat çekti.

        Emir, "Son dönemde aranızın bozuk olduğu, kesin Güllü'yü o öldürdü deniyor" ifadeleriyle ilgili olarak ise; "Üç ay önce ticari olarak bir anlaşmazlığımız olduğu doğrudur ama bunun haricinde herhangi bir husumetimiz yok" dedi.

        Güllü, geçtiğimiz hafta Tuzla Mezarlığı'na defnedildi.
        Güllü, geçtiğimiz hafta Tuzla Mezarlığı'na defnedildi.

        Çiğdem Deniz Emir, seyir halindeyken arabanın direksiyonunu kırıp kaza yaparak Güllü'yü öldürmek istediğine dair çıkan iddialar hakkında da; "Kaza benden çok önce oluyor. O yıllarda ben Güllü Hanım'ı tanımıyorum bile. O olaydaki asistan ben değilim" yanıtını verdi.

        Emir, planlı cinayet iddiaları ile ilgili ise; "Bir mekân sahibi çıkmış, böyleydi, şöyleydi diyor. Peki neden daha önce bu iddiaları ortaya atmadınız. Benimle iyiydin de, güzeldin de, sonradan bunlar ortaya çıktı. Asla hakkımı helal etmiyorum kimseye. Bize acımızı yaşatmadıkları gibi hiçbir şeyimize izin vermediler" diyerek, sözlerini noktaladı.

        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        "Bize acımızı yaşatmadınız" Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Güllü
        #Çiğdem Deniz Emir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı