Güllü'nün menajeri Çiğdem Deniz Emir konuştu

Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümünün ardındaki sır perdesi hâlâ aralanmadı. Ortaya atılan iddialardan biri de; ünlü şarkıcının menajeri Çiğdem Deniz Emir ile ilgiliydi. İddiaların odağındaki isim Çiğdem Deniz Emir, Show Haber'e açıklamalar yaptı.

Çiğdem Deniz Emir, "Bir kitle var ki, sürekli sizi hedefe koydu" yorumuna karşılık; "Herhangi bir husumetimiz, birbirimize zarar verecek bir şeyin olmasının mümkünatı yok. Ben mezarına gidip sarılamadım. Yani vedalaşamadım. Helalleşemedim. Üzerimize kurulan baskılardan hiçbirimiz, hiçbir şey yapamadık" ifadelerini kullandı.

Güllü'nin evinin görüntüsü.

Güllü'nün vefat ettiği sır geceyle ilgili de açıklamalar yapan Emir; "Aşağıya indiğimde tüm gerçekle yüzleştim. Güllü Hanım'ın yerde yattığını görüyordum o kadar. Bazı yerlerde zihnim karışabiliyor fakat kapının çalmasıyla birlikte uyku halindeydim. Ne olduğunu anlayamadım. Herkes aşağıya iniyor diye ben de bilinçsizse herkesin peşinden aşağıya indim" diye konuştu.