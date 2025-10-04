Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapıcı ve önemli bir adım

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapıcı ve önemli bir adım

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas'ın Gazze'de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıtın, kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adım olduğunu belirtti. Erdoğan, "Şimdi yapılması gereken, İsrail'in tüm saldırılarını derhal durdurması ve ateşkes planına uymasıdır" dedi

        Giriş: 04.10.2025 - 03:23 Güncelleme: 04.10.2025 - 03:32
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Hamas'ın Gazze'de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıt, kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

        Şimdi yapılması gerekenin İsrail'in tüm saldırılarını derhal durdurması ve ateşkes planına uyması olduğunu vurgulayan Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

        "Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı barışın sağlanması adına tüm adımlar vakit kaybetmeden atılmalı, küresel vicdanı derinden yaralayan bu soykırım, bu utanç tablosu artık son bulmalıdır. Türkiye olarak görüşmelerin Filistin halkı için en hayırlı şekilde neticelenmesi, uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için tüm imkanlarımızla mücadele etmeyi sürdüreceğiz."

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

