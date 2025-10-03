Habertürk
        Haberler Dünya İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı, filo aktivistlerinin "terör mahkumu" şartlarında tutulacağını söyledi | Dış Haberler

        İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı, filo aktivistlerinin "terör mahkumu" şartlarında tutulacağını söyledi

        İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan aktivistlerin "terör mahkumu" şartlarında tutulacağı ifade edildi. İsrail'in aşırı sağcı bakan Ben-Gvir, alıkonulan aktivistlerin yüksek güvenlikli Ketziot Hapishanesi'nde "terör mahkumu" şartlarında kalacağını söyledi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 03.10.2025 - 15:30 Güncelleme: 03.10.2025 - 15:46
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        İsrail, Gazze'ye yönelik acımasız saldırılarını iki yıla yakın süredir devam ettirirken, İsrail'in hedefinde 1 Ekim akşamından bu yana Gazze'ye yardım götürmek isteyen Küresel Sumud Filosu bulunuyor.

        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın Haberi Görüntüle

        Dünyanın dört bir yanından 44 tekne ve 500'e yakın aktivist ve parlamenter ile Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Gazze karasularına yakınlaştıkça İsrail ordusunun hedefi haline geldi. Filoda kalan son gemi olan "Marinette" de bu sabah saatlerinde İsrail askerlerinin baskınıyla karşılaştı ve gemiyle bağlantı TSİ 10.30 civarı kesildi.

        "TERÖR MAHKUMU" ŞARTLARINDA KALACAKLAR

        İsrail, 48'i Türk 500'e yakın aktivisti alıkoydu ve Aşdod Limanı'na götürdü. İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'ye insani yardım taşımak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan aktivistlerin yüksek güvenlikli Ketziot Hapishanesi'nde "terör mahkumu" şartlarında kalacağını söyledi.

        İsrail'in saldırısı dünyada protesto edildi
        İsrail'in saldırısı dünyada protesto edildi Haberi Görüntüle

        İsrail'in Kanal 14 televizyonu, hapishanelerden de sorumlu aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in, Sumud Filosu'ndan alıkonulan aktivistlerin tutulduğu, İsrail'in güneyindeki Birüssebi (Beerşeva) kentine bağlı Ketziot Hapishanesi'ni gezdiği görüntüleri yayımladı.

        Ben-Gvir, "Ketziot Hapishanesi'ndeyiz, bu filo üyeleri terör destekçisi, şimdi de güvenlik hapishanesine konuyorlar. Oyun bitti. Burada teröristlerle aynı koşullarda kalacaklar, mahkum tulumları giyecekler, tüm koşullar aynı olacak. Bunu vadetmiştim, şimdi de uyguluyoruz." ifadesini kullandı.

        Aynı şekilde Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin tutulduğu bölümün avlusuna Arapça "Yeni Gazze" yazılı Gazze'deki yıkımı gösteren bir tablo asıldı.

        KÜRESEL SUMUD FİLOSU

        İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı. Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu. Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

